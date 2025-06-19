Возможна ли мобилизация при гипертонии 2 степени: комментарий эксперта

В 2025 году перечень заболеваний, при которых человека могут мобилизовать, расширился. Соответствующие изменения внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденное приказом № 686 от 14 октября 2024 года.

Могут ли мобилизовать мужчину с гипертонией 2 степени в Украине в 2025 году — читайте комментарий эксперта в материале Фактов ICTV.

Возможна ли мобилизация с гипертонией

Мобилизация мужчин с гипертонией возможна, но степень годности к военной службе зависит от стадии гипертонической болезни и наличия осложнений.

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Артериальная гипертензия (гипертония) — это устойчивое повышение артериального давления в состоянии покоя, в частности: систолического (верхнего) более 130 мм рт. ст. и/или диастолического (нижнего) более 80 мм рт. ст.

Если давление стабильно держится на уровне 140/90 мм рт. ст. и выше, речь идет о наличии хронического заболевания. Такое состояние значительно повышает риск серьезных осложнений и смертности.

В зависимости от происхождения болезни выделяют:

Первичную (эссенциальную) гипертонию — возникает самостоятельно, часто вследствие сердечно-сосудистых патологий, таких как: ишемия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, атеросклероз. Вторичную (симптоматическую) гипертензию — сопровождает другие болезни, такие как: сахарный диабет, нарушение работы щитовидной железы, остеохондроз, надпочечниковые дисфункции, почечные патологии.

Стадии развития болезни могут быть следующими:

1 стадия (начальная) — клинически не фиксируется поражение внутренних органов;

2 стадия — имеется влияние на органы, однако симптомы не проявляются;

3 стадия — очевидное поражение органов-мишеней с характерными признаками.

Степени тяжести гипертонии:

Легкая степень (1 степень) — давление в пределах 140–159/90–99 мм рт. ст. Это самая распространенная форма, которая часто игнорируется, что увеличивает риск инсульта при отсутствии терапии.

Средняя степень (2 степень) — показатели давления 160–179/100–109 мм рт. ст. Характеризуется стабильно повышенным давлением и осложнениями.

Тяжелая степень (3 степень) — более 180/110 мм рт. ст. Несет высокую опасность для жизни, часто сопровождается симптомами сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается мобилизации с гипертонией, то:

люди с 1 стадией гипертонической болезни — пригодны к службе;

люди со 2 и 3 стадией гипертонической болезни — пригодны к определенным воинским частям;

люди, имеющие 3 стадию гипертонической болезни с осложнениями — непригодны к мобилизации, исключаются из воинского учета.

Гипертония 2 степени: возможна ли мобилизация

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии Фактам ICTV рассказала, возможна ли мобилизация с гипертонией 2 степени.

Гипертония 2 степени присутствует в перечне заболеваний, предусмотренных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденном приказом министра обороны Украины № 402 от 14 августа 2008 года.

В частности, статьей 39 указанного положения закреплена степень годности лица в зависимости от степени развития заболевания.

— Гипертония 2 степени дает право на мобилизацию, поскольку подпадает под пункт б статьи 39. Человек, имеющий такое заболевание, годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, учреждениях (организациях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, оперативного обеспечения, связи и охраны, — отметила Елена Воронкова.

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Адвокат говорит, что для определения степени пригодности лиц, имеющих гипертоническое заболевание, человеку необходимо пройти обследование в учреждении здравоохранения.

Стадия болезни устанавливается с учетом уровня артериального давления (АД) и наличия признаков поражения органов-мишеней.

— До 2022 года гипертония 2 стадии была основанием для признания лица ограниченно годным к службе в военное время. В то же время и по формулировке до 2022 года, и после негодными к мобилизации признаются лица, у которых установлена гипертония 3 стадии, — подчеркнула Елена Воронкова.

Человеку, имеющему такое заболевание, перед прохождением военно-врачебной комиссии необходимо пройти независимое обследование и предоставить комиссии актуальные выписки о состоянии здоровья.

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