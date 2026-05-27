С какими болезнями могут призвать на службу в армии в 2026 году: перечень
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Согласно обновленным нормативным актам, некоторые заболевания, которые ранее были основанием для освобождения от военной службы, в 2026 году не являются противопоказанием и человека могут призвать на службу.
В 2026 году заболевания, с которыми могут мобилизовать, расширились в связи с внесением изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (Приказ №686).
Заболевания, с которыми могут мобилизовать, определяются индивидуально на основании медицинского обследования и заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Заболевания, с которыми могут мобилизовать (приложение 1 к положению):
- Хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций или без нарушения функций.
- Стабильное течение заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека, или бессимптомное носительство ВИЧ при сохраненной иммунной функции.
- Состояния после радикального хирургического лечения первичной опухоли, рак кожи, рак нижней губы (такие люди пригодны к службе в ТЦК и СП, воинских частях обеспечения, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, охраны, оперативного обеспечения).
- Новообразования, которые находятся в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного лечения.
- Медленно прогрессирующие или стабильные заболевания крови, кроветворной системы и иммунозависимые нарушения, сопровождающиеся незначительными функциональными изменениями и эпизодическими обострениями.
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций или без нарушений функций.
- Устойчивые улучшения последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы.
- При наличии синдрома зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами.
- Расстройства настроения (аффективные), которые сопровождаются редкими приступами и длительными промежутками полного клинического здоровья.
- Умеренно выраженные, длительные или повторные психические расстройства.
- При легких психических расстройствах, если человек находится на стадии выздоровления.
- Умственная отсталость легкой степени.
- Болезни нервной системы с незначительными нарушениями функций или без нарушения функций.
- Болезни нервной системы медленно прогрессирующие с незначительными нарушениями функций или с медленно прогрессирующими нарушениями функций.
- Эпилепсия с единичными и редкими (судорожными и бессудорожными) эпилептическими приступами без психических нарушений, а также при других эпизодических расстройствах с незначительными нарушениями функций органов и систем.
- Медленно прогрессирующая болезнь нервной системы с незначительными нарушениями функций.
- Другие эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы с незначительными нарушениями функций органов и систем.
- Анатомические изменения или отклонения в положении век, орбиты или конъюнктивы, которые выражены слабо или умеренно, а также незначительные заболевания слезных путей, век или орбиты на одном или обоих глазах, не влияющие на зрительную функцию или подвижность глазных яблок.
- Заболевания органов зрения и вспомогательного аппарата средней степени тяжести, которые не имеют тенденции к прогрессированию, с единичными обострениями на одном глазу или с легкими проявлениями на обоих глазах.
- При наличии офтальмогипертензии на одном или обоих глазах.
- Косоглазие на оба глаза при отсутствии бинокулярного зрения.
- При наличии близорукости или дальнозоркости в одном из меридианов любого глаза в пределах более 6,0 до 12,0 диоптрий, а также любая форма астигматизма, при которой разница преломляющей силы в двух главных меридианах превышает 3,0 диоптрии.
- При наличии близорукости или дальнозоркости на любом глазу в одном из меридианов в пределах более 3,0 до 6,0 диоптрий, а также присутствие астигматизма любого типа, если разница преломления в двух основных меридианах составляет более 2,0, но не превышает 3,0 диоптрии.
- Дихромазия, аномальная трихромазия любого типа.
- Болезни наружного уха, например, перихондрит, приобретенный стеноз и т.д.
- Вестибулярно-вегетативные расстройства легкой и средней степени тяжести.
- Односторонний или двусторонний средний отит, протекающий без сопутствующих патологий, а также другие последствия перенесенных заболеваний среднего уха и сосцевидного отростка.
- Средне-тяжелая двусторонняя тугоухость, нарушение слуха на одно ухо и тугоухость средне-тяжелой или средней степени.
- Болезни системы кровообращения при наличии объективных данных без сердечной недостаточности.
- Гипертоническая болезнь I стадии. Гипертоническая болезнь III стадии без необратимых структурных поражений органов-мишеней, а также гипертоническая болезнь II стадии.
- Болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью I стадии.
- Болезни системы кровообращения с незначительными или умеренными нарушениями функций.
- Болезни системы кровообращения с редкими обострениями.
- Полипозные, негнойные или гнойные синуситы.
- Спастическая дисфония средней тяжести, а также хронический декомпенсированный тонзиллит.
- Стойкие расстройства барофункции уха или околоносовых пазух, а также искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания.
- Незначительные нарушения функции внешнего дыхания, при наличии объективных данных без нарушений функции внешнего дыхания.
- Интермиттирующая бронхиальная астма, персистирующая бронхиальная астма средней тяжести, а также легкая персистирующая бронхиальная астма.
- Потеря 10 или более зубов на одной челюсти или их протезирование съемной конструкцией, отсутствие 8 моляров на одной челюсти или потеря по 4 угловых зуба на верхней челюсти с одной стороны и на нижней с противоположной, при условии замены их съемными протезами.
- Множественный осложненный кариес зубов, гингивиты, пародонтоз, пародонтит, стоматиты, хейлиты и другие заболевания слизистой оболочки полости рта, слюнных желез и языка.
- Умеренные и незначительные нарушения обонятельной, дыхательной, глотательной и речевой функций.
- Болезни кожи, в частности, распространенный псориаз, фотодерматиты, вульгарный ихтиоз, диффузный нейродермит (атопический дерматит) с ограниченной лихенификацией кожного покрова, часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной экземы, дискоидная красная волчанка рецидивирующая многоформная эритема.
- Ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита, а также красный плоский лишай.
- Ограниченные формы псориаза, нейродермита, редко рецидивирующие формы экземы, красный плоский лишай.
- Локализованная форма склеродермии, себорейный дерматит, все типы очаговой алопеции, витилиго, которое сопровождается гнойничковыми акне, хроническая форма крапивницы, рецидивирующий ангионевротический отек (отек Квинке).
- Патологии мочеполовой системы с незначительным или заметным нарушением функционирования.
- Заикания средней степени или нарушения речи, которые влияют на четкость и выразительность речи.
Заболевания, с которыми могут мобилизовать, определяют полную пригодность к службе или пригодность в определенных подразделениях. В частности, люди могут быть пригодными к службе в ТЦК и СП, ВУЗах, воинских частях обеспечения, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, охраны, оперативного обеспечения.