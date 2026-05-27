В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Согласно обновленным нормативным актам, некоторые заболевания, которые ранее были основанием для освобождения от военной службы, в 2026 году не являются противопоказанием и человека могут призвать на службу.

С какими болезнями могут призвать на службу в армии в 2026 году

В 2026 году заболевания, с которыми могут мобилизовать, расширились в связи с внесением изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (Приказ №686).

Заболевания, с которыми могут мобилизовать, определяются индивидуально на основании медицинского обследования и заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Заболевания, с которыми могут мобилизовать (приложение 1 к положению):

Хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций или без нарушения функций.

Стабильное течение заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека, или бессимптомное носительство ВИЧ при сохраненной иммунной функции.

Состояния после радикального хирургического лечения первичной опухоли, рак кожи, рак нижней губы (такие люди пригодны к службе в ТЦК и СП, воинских частях обеспечения, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, охраны, оперативного обеспечения).

Новообразования, которые находятся в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного лечения.

Медленно прогрессирующие или стабильные заболевания крови, кроветворной системы и иммунозависимые нарушения, сопровождающиеся незначительными функциональными изменениями и эпизодическими обострениями.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций или без нарушений функций.

Устойчивые улучшения последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы.

При наличии синдрома зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами.

Расстройства настроения (аффективные), которые сопровождаются редкими приступами и длительными промежутками полного клинического здоровья.

Умеренно выраженные, длительные или повторные психические расстройства.

При легких психических расстройствах, если человек находится на стадии выздоровления.

Умственная отсталость легкой степени.

Болезни нервной системы с незначительными нарушениями функций или без нарушения функций.

Болезни нервной системы медленно прогрессирующие с незначительными нарушениями функций или с медленно прогрессирующими нарушениями функций.

Эпилепсия с единичными и редкими (судорожными и бессудорожными) эпилептическими приступами без психических нарушений, а также при других эпизодических расстройствах с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Медленно прогрессирующая болезнь нервной системы с незначительными нарушениями функций.

Другие эпизодические и пароксизмальные расстройства нервной системы с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Анатомические изменения или отклонения в положении век, орбиты или конъюнктивы, которые выражены слабо или умеренно, а также незначительные заболевания слезных путей, век или орбиты на одном или обоих глазах, не влияющие на зрительную функцию или подвижность глазных яблок.

Заболевания органов зрения и вспомогательного аппарата средней степени тяжести, которые не имеют тенденции к прогрессированию, с единичными обострениями на одном глазу или с легкими проявлениями на обоих глазах.

При наличии офтальмогипертензии на одном или обоих глазах.

Косоглазие на оба глаза при отсутствии бинокулярного зрения.

При наличии близорукости или дальнозоркости в одном из меридианов любого глаза в пределах более 6,0 до 12,0 диоптрий, а также любая форма астигматизма, при которой разница преломляющей силы в двух главных меридианах превышает 3,0 диоптрии.

При наличии близорукости или дальнозоркости на любом глазу в одном из меридианов в пределах более 3,0 до 6,0 диоптрий, а также присутствие астигматизма любого типа, если разница преломления в двух основных меридианах составляет более 2,0, но не превышает 3,0 диоптрии.

Дихромазия, аномальная трихромазия любого типа.

Болезни наружного уха, например, перихондрит, приобретенный стеноз и т.д.

Вестибулярно-вегетативные расстройства легкой и средней степени тяжести.

Односторонний или двусторонний средний отит, протекающий без сопутствующих патологий, а также другие последствия перенесенных заболеваний среднего уха и сосцевидного отростка.

Средне-тяжелая двусторонняя тугоухость, нарушение слуха на одно ухо и тугоухость средне-тяжелой или средней степени.

Болезни системы кровообращения при наличии объективных данных без сердечной недостаточности.

Гипертоническая болезнь I стадии. Гипертоническая болезнь III стадии без необратимых структурных поражений органов-мишеней, а также гипертоническая болезнь II стадии.

Болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью I стадии.

Болезни системы кровообращения с незначительными или умеренными нарушениями функций.

Болезни системы кровообращения с редкими обострениями.

Полипозные, негнойные или гнойные синуситы.

Спастическая дисфония средней тяжести, а также хронический декомпенсированный тонзиллит.

Стойкие расстройства барофункции уха или околоносовых пазух, а также искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания.

Незначительные нарушения функции внешнего дыхания, при наличии объективных данных без нарушений функции внешнего дыхания.

Интермиттирующая бронхиальная астма, персистирующая бронхиальная астма средней тяжести, а также легкая персистирующая бронхиальная астма.

Потеря 10 или более зубов на одной челюсти или их протезирование съемной конструкцией, отсутствие 8 моляров на одной челюсти или потеря по 4 угловых зуба на верхней челюсти с одной стороны и на нижней с противоположной, при условии замены их съемными протезами.

Множественный осложненный кариес зубов, гингивиты, пародонтоз, пародонтит, стоматиты, хейлиты и другие заболевания слизистой оболочки полости рта, слюнных желез и языка.

Умеренные и незначительные нарушения обонятельной, дыхательной, глотательной и речевой функций.

Болезни кожи, в частности, распространенный псориаз, фотодерматиты, вульгарный ихтиоз, диффузный нейродермит (атопический дерматит) с ограниченной лихенификацией кожного покрова, часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной экземы, дискоидная красная волчанка рецидивирующая многоформная эритема.

Ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита, а также красный плоский лишай.

Ограниченные формы псориаза, нейродермита, редко рецидивирующие формы экземы, красный плоский лишай.

Локализованная форма склеродермии, себорейный дерматит, все типы очаговой алопеции, витилиго, которое сопровождается гнойничковыми акне, хроническая форма крапивницы, рецидивирующий ангионевротический отек (отек Квинке).

Патологии мочеполовой системы с незначительным или заметным нарушением функционирования.

Заикания средней степени или нарушения речи, которые влияют на четкость и выразительность речи.

Заболевания, с которыми могут мобилизовать, определяют полную пригодность к службе или пригодность в определенных подразделениях. В частности, люди могут быть пригодными к службе в ТЦК и СП, ВУЗах, воинских частях обеспечения, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, охраны, оперативного обеспечения.

