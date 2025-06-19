Чи можлива мобілізація з гіпертонією 2 ступеня: коментар експерта
У 2025 році перелік хвороб, з якими людину можуть мобілізувати, розширився. Відповідні зміни внесені до Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ, затвердженого наказом № 686 від 14 жовтня 2024 року.
Чи можуть мобілізувати чоловіка з гіпертонією 2 ступеня в Україні у 2025 році — читайте коментар експерта в матеріалі Фактів ICTV.
Чи можлива мобілізація з гіпертонією
Мобілізація чоловіків з гіпертонією можлива, але ступінь придатності до військової служби залежить від стадії гіпертонічної хвороби та наявності ускладнень.
Артеріальна гіпертензія (гіпертонія) — це стійке підвищення артеріального тиску у стані спокою, зокрема: систолічного (верхнього) на понад 130 мм рт. ст. та/або діастолічного (нижнього) більше ніж 80 мм рт. ст.
Якщо тиск стабільно тримається на рівні 140/90 мм рт. ст. і вище, йдеться про наявність хронічного захворювання. Такий стан значно підвищує ризик серйозних ускладнень та смертності.
Залежно від походження хвороби, виділяють:
- Первинну (есенціальну) гіпертонію — виникає самостійно, часто внаслідок серцево-судинних патологій, як-от: ішемія, серцева недостатність, інфаркт міокарда, атеросклероз.
- Вторинну (симптоматичну) гіпертензію — супроводжує інші хвороби, такі як: цукровий діабет, порушення роботи щитовидної залози, остеохондроз, наднирникові дисфункції, ниркові патології.
Стадії розвитку хвороби можуть бути такими:
- 1 стадія (початкова) — клінічно не фіксується ураження внутрішніх органів;
- 2 стадія — наявний вплив на органи, однак симптоми не виявляються;
- 3 стадія — очевидне ураження органів-мішеней з характерними ознаками.
Ступені тяжкості гіпертонії:
- Легкий ступінь (1 ступінь) — тиск у межах 140–159/90–99 мм рт. ст. Це найпоширеніша форма, яка часто ігнорується, що збільшує ризик інсульту без терапії.
- Середній ступінь (2 ступінь) — показники тиску 160–179/100–109 мм рт. ст. Характеризується стабільно підвищеним тиском і ускладненнями.
- Тяжкий ступінь (3 ступінь) — понад 180/110 мм рт. ст. Несе високу небезпеку для життя, часто супроводжується симптомами серцево-судинних хвороб.
Що стосується мобілізації з гіпертонією, то:
- люди з 1 стадією гіпертонічної хвороби — придатні до служби;
- люди з 2 та 3 стадією гіпертонічної хвороби — придатні до певних військових частин;
- люди, які мають 3 стадію гіпертонічної хвороби з ускладненнями — непридатні до мобілізації, виключаються з військового обліку.
Гіпертонія 2 ступеня: чи можлива мобілізація
Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова в коментарі Фактам ICTV розказала, чи можлива мобілізація з гіпертонією 2 ступеня.
Гіпертонія 2 ступеня наявна в переліку захворювань, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом міністра оборони України № 402 від 14 серпня 2008 року.
Зокрема, статтею 39 вказаного положення закріплено ступінь придатності особи залежно від ступеня розвитку захворювання.
— Гіпертонія 2 ступеня надає право на мобілізацію, оскільки підпадає під пункт б статті 39. Людина, яка має таке захворювання, придатна до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВЗВО, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, оперативного забезпечення, зв’язку та охорони, — зазначила Олена Воронкова.
Чи дають відстрочку при підвищеному тиску у 2025 році
Адвокат каже, що для визначення ступеня придатності осіб, які мають гіпертонічне захворювання, людині необхідно пройти обстеження в закладі охорони здоров’я.
Стадія хвороби встановлюється з урахуванням рівня артеріального тиску (АТ) та наявності ознак ураження органів-мішеней.
— До 2022 року гіпертонія 2 стадії була підставою для визнання особи обмежено придатною до служби у воєнний час. Водночас і за формулюванням до 2022 року, і після непридатними до мобілізації визнаються особи, у яких встановлено гіпертонію 3 стадії, — підкреслила Олена Воронкова.
Людині, яка має таке захворювання, перед проходженням військово-лікарської комісії варто пройти незалежне обстеження та надати комісії актуальні виписки щодо стану здоров’я.