Чи можлива мобілізація з гіпертонією 2 ступеня: коментар експерта

У 2025 році перелік хвороб, з якими людину можуть мобілізувати, розширився. Відповідні зміни внесені до Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ, затвердженого наказом № 686 від 14 жовтня 2024 року.

Чи можуть мобілізувати чоловіка з гіпертонією 2 ступеня в Україні у 2025 році — читайте коментар експерта в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можлива мобілізація з гіпертонією

Мобілізація чоловіків з гіпертонією можлива, але ступінь придатності до військової служби залежить від стадії гіпертонічної хвороби та наявності ускладнень.

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Артеріальна гіпертензія (гіпертонія) — це стійке підвищення артеріального тиску у стані спокою, зокрема: систолічного (верхнього) на понад 130 мм рт. ст. та/або діастолічного (нижнього) більше ніж 80 мм рт. ст.

Якщо тиск стабільно тримається на рівні 140/90 мм рт. ст. і вище, йдеться про наявність хронічного захворювання. Такий стан значно підвищує ризик серйозних ускладнень та смертності.

Залежно від походження хвороби, виділяють:

Первинну (есенціальну) гіпертонію — виникає самостійно, часто внаслідок серцево-судинних патологій, як-от: ішемія, серцева недостатність, інфаркт міокарда, атеросклероз. Вторинну (симптоматичну) гіпертензію — супроводжує інші хвороби, такі як: цукровий діабет, порушення роботи щитовидної залози, остеохондроз, наднирникові дисфункції, ниркові патології.

Стадії розвитку хвороби можуть бути такими:

1 стадія (початкова) — клінічно не фіксується ураження внутрішніх органів;

2 стадія — наявний вплив на органи, однак симптоми не виявляються;

3 стадія — очевидне ураження органів-мішеней з характерними ознаками.

Ступені тяжкості гіпертонії:

Легкий ступінь (1 ступінь) — тиск у межах 140–159/90–99 мм рт. ст. Це найпоширеніша форма, яка часто ігнорується, що збільшує ризик інсульту без терапії.

Середній ступінь (2 ступінь) — показники тиску 160–179/100–109 мм рт. ст. Характеризується стабільно підвищеним тиском і ускладненнями.

Тяжкий ступінь (3 ступінь) — понад 180/110 мм рт. ст. Несе високу небезпеку для життя, часто супроводжується симптомами серцево-судинних хвороб.

Що стосується мобілізації з гіпертонією, то:

люди з 1 стадією гіпертонічної хвороби — придатні до служби;

люди з 2 та 3 стадією гіпертонічної хвороби — придатні до певних військових частин;

люди, які мають 3 стадію гіпертонічної хвороби з ускладненнями — непридатні до мобілізації, виключаються з військового обліку.

Гіпертонія 2 ступеня: чи можлива мобілізація

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова в коментарі Фактам ICTV розказала, чи можлива мобілізація з гіпертонією 2 ступеня.

Гіпертонія 2 ступеня наявна в переліку захворювань, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом міністра оборони України № 402 від 14 серпня 2008 року.

Зокрема, статтею 39 вказаного положення закріплено ступінь придатності особи залежно від ступеня розвитку захворювання.

— Гіпертонія 2 ступеня надає право на мобілізацію, оскільки підпадає під пункт б статті 39. Людина, яка має таке захворювання, придатна до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВЗВО, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, оперативного забезпечення, зв’язку та охорони, — зазначила Олена Воронкова.

Чи дають відстрочку при підвищеному тиску у 2025 році

Адвокат каже, що для визначення ступеня придатності осіб, які мають гіпертонічне захворювання, людині необхідно пройти обстеження в закладі охорони здоров’я.

Стадія хвороби встановлюється з урахуванням рівня артеріального тиску (АТ) та наявності ознак ураження органів-мішеней.

— До 2022 року гіпертонія 2 стадії була підставою для визнання особи обмежено придатною до служби у воєнний час. Водночас і за формулюванням до 2022 року, і після непридатними до мобілізації визнаються особи, у яких встановлено гіпертонію 3 стадії, — підкреслила Олена Воронкова.

Людині, яка має таке захворювання, перед проходженням військово-лікарської комісії варто пройти незалежне обстеження та надати комісії актуальні виписки щодо стану здоров’я.

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