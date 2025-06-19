Когда начнется регистрация электронных кабинетов для поступления: дата и что необходимо

В Украине стартует регистрация электронных кабинетов абитуриентов для подачи заявления на поступление в учебные заведения.

Когда регистрировать кабинет абитуриента 2025 года и как это правильно сделать — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда начинается регистрация электронных кабинетов для поступления 2025

Электронный кабинет абитуриента (не путать с кабинетом участника НМТ) необходим для подачи заявления на поступление в учебные заведения.

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В зависимости от того, куда собирается поступать абитуриент, сроки регистрации разные:

Регистрация электронных кабинетов для поступления в высшие учебные заведения на основе полного общего образования начинается с 1 июля 2025 года.

Регистрация электронных кабинетов на основе базового среднего образования (9 классов) для поступления в учреждения профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования начинается с 25 июня.

Обратите внимание! Регистрация электронных кабинетов для поступления является обязательной. Без электронного кабинета абитуриента невозможно подать заявления на поступление в учебные заведения.

Если он был создан в предыдущие годы, в 2025 году необходимо зарегистрировать новый.

С помощью личного электронного кабинета абитуриент может загрузить скан-копии документов, следить за статусом заявлений и получить результаты конкурсного отбора.

Заканчивается регистрация электронных кабинетов в 2025 году — 20 октября.

Что нужно для регистрации в электронном кабинете абитуриента

Чтобы подать заявления на поступление в учебное заведение, абитуриенту необходимо создать электронный кабинет именно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования в определенные сроки.

Чтобы зарегистрировать электронный кабинет абитуриента, необходимо указать следующую информацию:

Данные одного из сертификатов НМТ — абитуриенту нужно ввести номер, пин-код и год сдачи теста (может быть 2022, 2023, 2024 или 2025). Год выбирается из выпадающего списка. Если абитуриент имеет несколько сертификатов (ВНО или НМТ), для создания кабинета следует использовать только один. Остальные можно будет добавить позже в личном кабинете.

Информацию из документа об образовании — нужно ввести серию и номер документа, подтверждающего предыдущий уровень образования, на основе которого происходит поступление.

Документ, удостоверяющий личность — необходимо указать тип, серию (при наличии) и номер документа или РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), если нет сертификата НМТ.

Документ, удостоверяющий личность — необходимо указать тип, серию (при наличии) и номер документа или РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), если нет сертификата НМТ. Документы, дающие право на льготы — необходимо ввести реквизиты документов, подтверждающих право на специальные условия участия в поступлении. Сведения об этих документах должны быть доступны в государственных реестрах.

Перечисленные данные необходимы для подтверждения личности и правильного отображения статуса абитуриента в электронной системе.

Регистрация электронных кабинетов для поступления возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года (пластиковые документы). Если документ выдан до 1998 года, тогда подавать заявление необходимо в бумажном виде непосредственно в учебном заведении.

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