Как подавать документы на поступление в 2025 году: основные правила вступительной кампании

Документы на поступление необходимо подавать через электронный личный кабинет абитуриента на сайте Единой государственной базы по вопросам образования.

В целом вступительная кампания 2025 делится на следующие основные этапы:

регистрация электронных кабинетов;

подача заявлений на собеседования и творческие конкурсы;

прохождение собеседований и творческих конкурсов;

подача заявлений на поступление;

обнародование списков рекомендованных на бюджет;

выполнение требований к зачислению;

зачисление на бюджет;

зачисление на контракт.

Как подавать документы на поступление в 2025 году и когда это делать — читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда можно подавать документы на поступление в 2025 году

Основные даты вступительной кампании в 2025 году выглядят следующим образом:

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования 1 июля .

. Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля и продолжается до 1 августа до 18:00.

Абитуриенты льготных категорий, имеющие право на поступление по собеседованиям, а также абитуриенты на творческие специальности должны также зарегистрироваться на собеседования и конкурсы:

поступление на бюджет — с 3 по 10 июля; поступление на контракт — с 3 по 25 июля.

Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджетные места происходит до 8 августа .

. Зачисление на бюджетную форму обучения происходит до 11 августа .

. Зачисление на контрактную форму обучения происходит до 30 августа.

Как подавать документы на поступление 2025

Все заявления на поступление подаются в электронном формате через личный кабинет абитуриента на сайте ЕДЕБО.

Для этого необходимо:

Зарегистрировать электронный кабинет — указать адрес электронной почты, пароль, серию и номер документа о полученном образовании, реквизиты сертификата НМТ или другого документа, удостоверяющего уровень образования.

Загрузить необходимые документы — понадобятся скан-копии паспорта, идентификационного кода, документа об образовании, сертификата НМТ и т. д.

После активации электронного кабинета нужно указать актуальный номер телефона и загрузить цветное фото 3х4 см.

Потом необходимо подать заявления — можно подавать до 5 заявлений на бюджетные места и до 10 заявлений на контрактную форму обучения.

Всего можно подать до 15 заявлений по всем вариантам финансирования (на бюджет и контракт).

Добавить мотивационное письмо — обязательно для каждого заявления (каждое учебное заведение имеет свои требования, посмотреть можно в Правилах приема документов).

Поступление 2025 в Украине предусматривает определение приоритетности при подаче заявления.

Наивысший приоритет (1) определяется для того учебного заведения, в котором наиболее заинтересован абитуриент. Самым низким будет приоритет 5.

Именно в порядке приоритетности система поступления будет рассматривать поданные заявления.

Обратите внимание! После подачи заявлений изменить их приоритетность уже невозможно, поэтому важно заранее внимательно продумать очередность подачи.

Если вас зачислят на бюджет по одному из заявлений, все остальные заявки на контрактную форму обучения автоматически отменяются.

Таким образом, правильный подход к установлению приоритетов может существенно повлиять на ваше место в рейтинговом списке и повысить шансы поступить именно в тот вуз, о котором вы мечтаете.

Как подавать оригиналы документов для поступления в 2025 году

После получения рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения, абитуриент должен подтвердить желание учиться на бюджете.

Это можно сделать несколькими способами:

поставить отметку напротив вашего заявления в электронном кабинете и отправить заявление на электронный адрес приемной комиссии с наложением квалифицированной электронной подписи;

прийти в учебное заведение и лично сообщить о своем желании учиться.

После подтверждения желания учиться необходимо подать оригиналы документов в приемную комиссию выбранного высшего учебного заведения и заключить договор об обучении.

Это можно сделать:

лично — принести документы в приемную комиссию.

по электронной почте — отправить сканированные копии документов, подписанные квалифицированной электронной подписью.

В случае невозможности личной подачи документов, например, для абитуриентов с временно оккупированных территорий, учебные заведения могут отсрочить конечный срок подачи документов.

Поступление 2025 в Украине: какие оригиналы документов необходимы

Для завершения процедуры поступления необходимо предоставить следующие документы:

подписанный договор об обучении (шаблон предоставляет выбранное учебное заведение);

копии документа, удостоверяющего личность, и идентификационного кода налогоплательщика;

копия военно-учетного документа — для военнообязанных и резервистов после 25 лет понадобится военный билет или временное удостоверение, для призывников до 25 лет — удостоверение о приписке в военкомат;

копия документа об полученном образовании (в случае, если этот документ отсутствует в ЕДЕБО);

указать право на специальные условия поступления и предоставить соответствующие подтверждающие документы (при наличии).

Также могут понадобиться другие документы. Перечень уточняется в соответствии с требованиями конкретного высшего учебного заведения.

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