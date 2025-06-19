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Рада проголосовала за прекращение полномочий нардепа Олеся Довгого

Олесь Довгий
Фото: УНИАН

Верховная Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Олеся Довгого, который накануне подал соответствующее заявление.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп Олесь Довгий сложил мандат

За сложение мандата Довгого проголосовали 244 парламентария.

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По словам Железняка, теперь в парламенте новый антирекорд по количеству депутатов — 398.

18 июня Олесь Довгий сообщил, что написал заявление о прекращении полномочий народного депутата, поскольку намерен уйти из политики.

Более того, он не планирует в будущем баллотироваться, занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

В то же время Довгий в дальнейшем будет поддерживать Вооруженные силы Украины, социальные и культурные проекты.

Напомним, что конституционный состав Верховной Рады — это 450 народных депутатов Украины, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.

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