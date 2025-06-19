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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Рада проголосувала за припинення повноважень нардепа Олеся Довгого

Олесь Довгий
Фото: УНІАН

Верховна Рада підтримала припинення повноважень народного депутата Олеся Довгого, який напередодні подав відповідну заяву.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп Олесь Довгий склав мандат

За складання мандата Довгого проголосували 244 парламентарі.

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За словами Железняка, тепер у парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів – 398.

18 червня Олесь Довгий повідомив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата, оскільки має наміри піти з політики.

Більш того, він не планує в майбутньому балотуватися, обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Водночас Довгий надалі підтримуватиме Збройні сили України, соціальні та культурні проєкти.

Нагадаємо, що конституційний склад Верховної Ради – це 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.

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