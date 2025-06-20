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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Дроновых атак РФ по Украине станет меньше – Израиль поразил военный завод в Иране

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Фото: Getty Images

Интенсивность российских атак беспилотниками по Украине может уменьшиться в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил полковник Антс Кивисельг, руководитель Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии.

Интенсивность дроновых атак РФ по Украине может снизиться

 — Нам известно, что Израиль мог нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а украинцы неоднократно атаковали завод в Елабуге (Татарстан), где также производят дроны для российской армии, – сообщил полковник.

По мнению Кивисельга, удары по заводам в Иране и РФ могут привести к снижению активности российских БпЛА в ближайшее время. Однако Россия планирует дальнейшие меры для поддержки и увеличения производства беспилотников.

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Кивисельг обратил внимание на характер атак РФ с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов. По мнению военного, в этих действиях заметна четкая стратегия.

По наблюдениям разведки Эстонии, Россия обычно в течение 4-5 дней наносит удары по Украине с помощью 60-70 дронов. В течение этого времени РФ  накапливает ресурсы. Затем происходит более масштабная атака с применением примерно 350-450 беспилотников.

Эти цифры демонстрируют примерный объем еженедельного производства дронов типа Герань в России. Кивисельг подчеркнул, что подобная логика прослеживается и в применении крылатых и баллистических ракет.

Эстонский военный также отметил, что Россия все чаще прибегает к распыленным атакам по различным целям, отдавая предпочтение ударам не только по военной инфраструктуре, но и по гражданским объектам и жилым районам.

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