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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Дронових атак РФ по Україні стане менше — Ізраїль уразив військовий завод в Ірані

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Фото: Getty Images

Інтенсивність російських атак безпілотниками по Україні може зменшитися у зв’язку з загостренням ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив полковник Антс Ківісельг, очільник Розвідувального центру Збройних сил Естонії.

Інтенсивність дронових атак РФ по Україні може знизитися

 – Нам відомо, що Ізраїль міг завдати удару по заводу з виробництва дронів у іранському Ісфахані, а українці неодноразово атакували завод у Єлабузі (Татарстан), де також виготовляють дрони для російської армії, – повідомив полковник.

На думку Ківісельга, удари по заводах в Ірані та РФ можуть призвести до зменшення активності російських БпЛА найближчим часом. Однак Росія планує подальші заходи для підтримки та збільшення виробництва безпілотників.

Зараз дивляться

Ківісельг звернув увагу на характер атак РФ з використанням крилатих і балістичних ракет та дронів. На думку військового, в цих діях помітна чітка стратегія.

За спостереженнями розвідки Естонії, Росія зазвичай протягом 4-5 днів завдає ударів по Україні за допомогою 60-70 дронів. Протягом цього часу РФ накопичує ресурси. Потім відбувається масштабніша атака із застосуванням приблизно 350-450 безпілотників.

Ці цифри демонструють приблизний обсяг щотижневого виробництва дронів типу Герань у Росії. Ківісельг наголосив, що подібна логіка простежується і в застосуванні крилатих та балістичних ракет.

Естонський військовий також зазначив, що Росія все частіше вдається до розпорошених атак по різних цілях, віддаючи перевагу ударам не лише по військовій інфраструктурі, а й по цивільних об’єктах та житлових районах.

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