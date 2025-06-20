Дронових атак РФ по Україні стане менше — Ізраїль уразив військовий завод в Ірані
Інтенсивність російських атак безпілотниками по Україні може зменшитися у зв’язку з загостренням ситуації на Близькому Сході.
Про це заявив полковник Антс Ківісельг, очільник Розвідувального центру Збройних сил Естонії.
Інтенсивність дронових атак РФ по Україні може знизитися
– Нам відомо, що Ізраїль міг завдати удару по заводу з виробництва дронів у іранському Ісфахані, а українці неодноразово атакували завод у Єлабузі (Татарстан), де також виготовляють дрони для російської армії, – повідомив полковник.
На думку Ківісельга, удари по заводах в Ірані та РФ можуть призвести до зменшення активності російських БпЛА найближчим часом. Однак Росія планує подальші заходи для підтримки та збільшення виробництва безпілотників.
Ківісельг звернув увагу на характер атак РФ з використанням крилатих і балістичних ракет та дронів. На думку військового, в цих діях помітна чітка стратегія.
За спостереженнями розвідки Естонії, Росія зазвичай протягом 4-5 днів завдає ударів по Україні за допомогою 60-70 дронів. Протягом цього часу РФ накопичує ресурси. Потім відбувається масштабніша атака із застосуванням приблизно 350-450 безпілотників.
Ці цифри демонструють приблизний обсяг щотижневого виробництва дронів типу Герань у Росії. Ківісельг наголосив, що подібна логіка простежується і в застосуванні крилатих та балістичних ракет.
Естонський військовий також зазначив, що Росія все частіше вдається до розпорошених атак по різних цілях, віддаючи перевагу ударам не лише по військовій інфраструктурі, а й по цивільних об’єктах та житлових районах.