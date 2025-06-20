В приграничье Сумской области снизилась активность штурмовых групп РФ – Демченко

Последние несколько дней снизилась активность российских штурмовых подразделений вблизи границы Сумской области, в то же время враг не оставляет попыток продвинуться с помощью малых групп.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация на границе Сумской области

— Протяженность границы с РФ в пределах Сумской области где-то около 550 км, и только на небольшом отрезке враг продолжает применять тактику попыток захода малых штурмовых групп. Бронированная техника, которой враг пытался там прорвать нашу границу, не фиксируется. Пехотные группы больше пытаются использовать квадроциклы или мототехнику, — пояснил он.

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В то же время, в полосах обороны, контролируемых подразделениями ГПСУ, как отметил Демченко, за последние несколько дней активность вражеских пехотных групп и попыток захода на территорию Украины несколько снизилась.

Он связывает снижение активности врага на этом направлении с тем, что из-за больших потерь он вынужден перегруппировывать подразделения.

— В начале противник не обращал внимания на эти потери, однако сейчас в приграничных районах интенсивность его действий снизилась, как и снизилась интенсивность использования пехотными группами мототехники, поскольку она также уничтожается, — добавил спикер ГПСУ.

По данным Генштаба, за последние сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили 13 вражеских атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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