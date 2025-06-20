У прикордонні Сумщини знизилася активність штурмових груп РФ – Демченко

Останні кілька днів знизилася активність російських штурмових підрозділів поблизу кордону Сумської області, водночас ворог не полишає спроб просунутись за допомогою малих груп.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація на кордоні Сумської області

– Протяжність кордону з РФ в межах Сумської області десь близько 550 км, і лише на невеликому відтинку ворог продовжує застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Броньована техніка, якою ворог намагався там прорвати наш кордон, не фіксується. Піхотні групи більше намагаються використовувати квадроцикли або мототехніку, – пояснив він.

Зараз дивляться

Водночас, в смугах оборони, контрольованих підрозділами ДПСУ, як зауважив Демченко, за останні кілька днів активність ворожих піхотних груп і спроб заходу на територію України дещо знизилася.

Він пов’язує зниження активності ворога на цьому напрямку з тим, що через великі втрати він змушений перегруповувати підрозділи.

– На початку противник не зважав на ці втрати, проте зараз у прикордонних районах інтенсивність його дій знизилася, як і знизилася інтенсивність використання піхотними групами мототехніки, оскільки вона також знищується, – додав речник ДПСУ.

За даними Генштабу, за останню добу на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили 13 ворожих атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.