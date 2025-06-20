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Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Беременная женщина ранена в результате ударов РФ по Запорожскому району

швидка допомога
Фото: УНИАН

В результате российского обстрела Запорожского района 20 июня ранения получила беременная женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Женщина получила минно-взрывную травму живота

 — С минно-взрывной травмой конечностей и живота пострадавшую сейчас доставляют в больницу. Ей оказывают всю необходимую помощь, – рассказал он.

Около 20:30 пятницы Федоров сообщал о воздушной тревоге в регионе, предупреждая об угрозе со стороны вражеских беспилотников. Также он отметил, что в области работают подразделения противовоздушной обороны.

Российские вооруженные силы регулярно совершают атаки на территорию Украины, используя широкий спектр вооружений – ударные дроны, ракеты, авиабомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня.

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Несмотря на многочисленные факты поражения объектов гражданской инфраструктуры, российские власти продолжают отрицать, что во время полномасштабного вторжения армия РФ намеренно обстреливает жилые районы и объекты критической инфраструктуры.

Украинские чиновники и международные организации неоднократно отмечали, что обстрелы РФ имеют признаки умышленно совершенных военных преступлений.

Напомним, ночью 17 июня прогремела серия взрывов в Запорожье, россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

В результате атаки зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях, где вспыхнули пожары. Повреждены многоэтажка и общежитие. Люди не пострадали.

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