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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Вагітна жінка поранена через удари РФ по Запорізькому району

швидка допомога
Фото: УНІАН

Унаслідок російського обстрілу Запорізького району 20 червня поранення дістала вагітна жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Жінка отримала мінно-вибухову травму живота

 – Із мінно-вибуховою травмою кінцівок і живота постраждалу зараз доправляють до лікарні. Їй надають усю необхідну допомогу, – розповів він.

Близько 20:30 п’ятниці Федоров повідомляв про повітряну тривогу в регіоні, попереджаючи про загрозу з боку ворожих безпілотників. Також він зазначив, що в області працюють підрозділи протиповітряної оборони.

Російські збройні сили регулярно здійснюють атаки на територію України, використовуючи широкий спектр озброєнь – ударні дрони, ракети, авіабомби (КАБ) та реактивні системи залпового вогню.

Зараз дивляться

Незважаючи на численні факти уражень об’єктів цивільної інфраструктури, російська влада продовжує заперечувати, що під час повномасштабного вторгнення армія РФ навмисно обстрілює житлові райони та об’єкти критичної інфраструктури.

Українські посадовці та міжнародні організації неодноразово наголошували, що обстріли РФ мають ознаки навмисно скоєних воєнних злочинів.

Нагадаємо, вночі 17 червня прогриміла серія вибухів у Запоріжжі, росіяни завдали щонайменше чотири удари по місту.

Унаслідок атаки зафіксовано руйнування на кількох підприємствах, де спалахнули пожежі. Пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток. Люди не постраждали.

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