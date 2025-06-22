Карта боевых действий на 22 июня 2025 года – ситуация на фронте

По итогам прошедших суток на фронте произошло 128 боевых столкновений. Враг нанес четыре ракетных удара 12 ракетами и 54 авиационных удара, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Армия РФ использовала для ударов 1131 дрон-камикадзе и осуществила 4431 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2025 года

Ситуация в Украине на 22 июня 2025 года

По состоянию на утро 22 июня в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

Потери РФ в войне на 22 июня 2025 года

личного состава — около 1 011 490 (+1100) человек,

танков — 10964 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 22867 (+2) ед,

артиллерийских систем — 29432 (+39) ед,

РСЗО — 1421 ед,

средств ПВО – 1188 ед,

самолетов – 416 ед,

вертолетов – 337 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 579 (+157) ед,

крылатых ракет – 3376 (+7) ед,

кораблей / катеров – 28 ед,

подводных лодок – 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 52734 (+117) ед,

специальной техники – 3920 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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