Карта бойових дій на 22 червня 2025 – ситуація на фронті

На кінець минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Ворог завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Армія РФ використала для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4431 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2025

Ситуація в Україні на 22 червня 2025

Станом на ранок 22 червня у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Втрати РФ у війні на 22 червня 2025

особового складу – близько 1 011 490 (+1100) осіб,

танків – 10964 (+9) од,

бойових броньованих машин – 22867 (+2) од,

артилерійських систем – 29432 (+39) од,

РСЗВ – 1421 од,

засобів ППО – 1188 од,

літаків – 416 од,

гелікоптерів – 337 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157) од,

крилатих ракет – 3376 (+7) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од,

спеціальної техніки – 3920 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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