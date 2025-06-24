Создание спецтрибунала для преступления агрессии РФ: когда будет подписано соглашение

Президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе в среду, 25 июня, подпишут в Страсбурге соглашение о создании Специального международного трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

Соглашение о создании трибунала подпишут в Страсбурге

Комитет министров Совета Европы уполномочил Берсе подписать соответствующее соглашение, которое включает Устав специального трибунала.

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— Справедливость для Украины не будет ждать, — заявил Берсе накануне подписания.

По его словам, это будет первый специальный международный трибунал, созданный для рассмотрения именно преступлений агрессии, и он будет действовать в рамках Совета Европы.

— Этот трибунал привлечет к ответственности тех, кто применил силу с нарушением Устава ООН, без двойных стандартов, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы не основывается на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях, — подчеркнул он.

В Совете Европы добавили, что комитет министров завершил работу над юридическими документами, которые станут основой деятельности трибунала, а также согласовал создание расширенного частичного соглашения.

Это позволит привлечь к поддержке трибунала не только членов Совета Европы, но и другие государства и Евросоюз.

Что известно о трибунале

Трибунал создадут в рамках Совета Европы для привлечения к ответственности высших должностных лиц за преступление агрессии — незаконное применение силы против Украины, что нарушает Устав ООН.

В отличие от Международного уголовного суда, который не имеет юрисдикции в отношении этого преступления, новый трибунал устранит пробел в международном правосудии.

Среди приоритетов Совета Европы также — запуск комиссии по рассмотрению обращений в Реестр убытков, который уже насчитывает более 34 тыс. заявлений и специального трибунала для расследования преступления агрессии.

Европейский суд по правам человека остается единственной международной судебной инстанцией, которая рассматривает дела о нарушении прав человека, связанные с полномасштабной агрессией РФ против Украины.

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