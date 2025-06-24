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Створення спецтрибуналу для злочину агресії РФ: коли буде підписана угода

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе у середу, 25 червня, підпишуть у Страсбурзі угоду про створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи.

Угоду про створення трибуналу підпишуть у Страсбурзі

Комітет міністрів Ради Європи уповноважив Берсе підписати відповідну угоду, яка включає Статут спеціального трибуналу.

Зараз дивляться

— Справедливість для України не чекатиме, – заявив Берсе напередодні підписання.

За його словами, це буде перший спеціальний міжнародний трибунал, створений для розгляду саме злочинів агресії, і він діятиме в межах Ради Європи.

— Цей трибунал притягне до відповідальності тих, хто застосував силу з порушенням Статуту ООН, без подвійних стандартів, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях, — наголосив він.

У Раді Європи додали, що комітет міністрів завершив роботу над юридичними документами, які стануть основою діяльності трибуналу, а також погодив створення розширеної часткової угоди.

Це дозволить залучити до підтримки трибуналу не лише членів Ради Європи, а й інші держави та Євросоюз.

Що відомо про трибунал

Трибунал створять у межах Ради Європи для притягнення до відповідальності найвищий посадовців за злочин агресії – незаконне застосування сили проти України, що порушує Статут ООН.

На відміну від Міжнародного кримінального суду, який не має юрисдикції щодо цього злочину, новий трибунал усуне прогалину в міжнародному правосудді.

Серед пріоритетів Ради Європи також – запуск комісії з розгляду звернень до Реєстру збитків, який уже налічує понад 34 тис. заяв та спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

Європейський суд з прав людини залишається єдиною міжнародною судовою інстанцією, яка розглядає справи про порушення прав людини, пов’язані з повномасштабною агресією РФ проти України.

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Війна в УкраїніВоєнні злочиниВолодимир ЗеленськийРада Європи
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