Опубликован рейтинг лучших вузов мира 2026 года: есть ли среди них украинские

10 украинских университетов попали в рейтинг QS World University Rankings 2026, в котором представлены более 1500 университетов со всего мира.

Какие украинские высшие учебные заведения вошли в рейтинг лучших вузов мира 2026 и какие страны мира среди лидеров — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о рейтинге лучших университетов мира 2026

Британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало рейтинг лучших университетов мира 2026 — QS World University Rankings 2026.

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Исследования начались в сентябре, а сами данные были обнародованы в июне.

В нем представлено 1501 высшее учебное заведение из более чем 100 стран, в том числе туда попали и 10 высших учебных заведений Украины.

Согласно рейтингу QS World University Rankings, Massachusetts Institute of Technology (MIT) находится на первом месте среди университетов мира.

В частности, среди лидеров рейтинга лучших вузов мира 2026 года находятся:

Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology (MIT)) США — набрал максимальные 100 баллов;

Имперский колледж Лондона, Великобритания (Imperial College London) — 99,4;

Стэнфордский университет, США (Stanford University) — 98,9;

Оксфордский университет, Великобритания (University of Oxford) — 97,9;

Гарвардский университет, США (Harvard University) — 97,7;

Кембриджский университет, Великобритания (University of Cambridge) — 97,2;

ETH Цюрих, Швейцария (ETH Zurich) — 96,7;

Национальный университет Сингапура (National University of Singapore (NUS)) — 95,9;

Университетский колледж Лондона, Великобритания (University College London (UCL)) — 95,8;

Калифорнийский технологический институт, США (California Institute of Technology (Caltech)) — 94,3.

Также в рейтинг QS World University Rankings 2026 попали: Университет Гонконга, Чикагский университет, Пекинский университет, Университет Пенсильвании, Корнельский университет, Университет Цинхуа, Калифорнийский университет, Университет Мельбурна, Университет Нового Южного Уэльса, Йельский университет.

В частности, в первой двадцатке оказались 9 американских вузов, 4 британских, 2 китайских и 2 австралийских.

Какие украинские вузы вошли в рейтинг лучших вузов мира 2026

Самую высокую позицию среди украинских вузов занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он расположился между 721 и 730 строчками.

На втором месте находится Харьковский национальный университет имени Каразина. Он стоит между 781 и 790 позициями.

Национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского занял третье место, расположившись между 801 и 850 строчками.

Также среди лучших вузов можно выделить:

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт;

Национальный университет Львовская политехника;

Сумской государственный университет;

Национальный университет Киево-Могилянская академия;

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Рейтинг лучших университетов мира 2026: основные тенденции

По сравнению с рейтингом прошлых лет, первая десятка остается относительно стабильной, за исключением Стэнфордского университета. Благодаря улучшениям в сфере устойчивого развития и количеству иностранных преподавателей, Стэнфорд поднялся с 6-го на 3-е место.

В 2025 году результаты мировых рейтингов показали усиление роли университетов Азии, так в список вошло 565 вузов из этого региона. Как отметил старший вице-президент QS Бен Соутер, такая тенденция свидетельствует об изменении глобального фокуса в сфере высшего образования. Азиатские государства продолжают активно вкладывать средства в науку, международное сотрудничество и стратегии устойчивого развития образовательного сектора.

Наиболее заметный рост продемонстрировал малайзийский Университет Санвей, который за год поднялся на 120 позиций в рейтинге.

Также учебные заведения Индии продемонстрировали улучшение позиций в рейтинге (41%), тогда как только 20% потеряли свои места. Несмотря на то, что Китай и Германия также имеют высокий процент роста, у них наблюдается и больший уровень падения, что подчеркивает стабильность и прогресс Индии.

В Гонконге из девяти университетов пять вошли в десять наилучших, и четыре из них поднялись в рейтинге. В ОАЭ все учреждения, улучшившие свои позиции, поднялись как минимум на пять ступеней.

В частности, в 2025 году США остаются лидером по количеству представленных университетов — 192 учреждения. Среди сотни лучших 11 американских вузов улучшили свои результаты.

Источник: QS, Osvitoria

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