Оприлюднено рейтинг найкращих вишів світу 2026: чи є серед них українські

10 українських університетів потрапили до рейтингу QS World University Rankings 2026, у якому представлено понад 1500 університетів з усього світу.

Які українські виші увійшли до рейтингу найкращих вишів світу 2026 та які країни світу серед лідерів — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про рейтинг найкращих університетів світу 2026

Британське рейтингове агентство Quacquarelli Symonds (QS) опублікувало рейтинг найкращих університетів світу 2026 — QS World University Rankings 2026.

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Дослідження почалися у вересні, а самі дані були оприлюднені у червні.

У ньому представлено 1501 вищий навчальний заклад із понад 100 країн, зокрема туди потрапили й 10 вищих навчальних закладів України.

Згідно з рейтингом QS World University Rankings, Massachusetts Institute of Technology (MIT) знаходиться на першому місці серед університетів світу.

Зокрема, серед лідерів рейтингу найкращих вишів світу 2026 перебувають:

Массачусетський технологічний інститут (Massachusetts Institute of Technology (MIT)) США — набрав максимальні 100 балів;

Імперський коледж Лондона, Велика Британія (Imperial College London) — 99,4;

Стенфордський університет, США (Stanford University) — 98,9;

Оксфордський університет, Велика Британія (University of Oxford) — 97,9;

Гарвардський університет, США (Harvard University) — 97,7;

Кембриджський університет, Велика Британія (University of Cambridge) — 97,2;

ETH Цюрих, Швейцарія (ETH Zurich) — 96,7;

Національний університет Сінгапуру (National University of Singapore (NUS)) — 95,9;

Університетський коледж Лондона, Велика Британія (University College London (UCL)) — 95,8;

Каліфорнійський технологічний інститут, США (California Institute of Technology (Caltech)) — 94,3.

Також до рейтингу QS World University Rankings 2026 потрапили: Університет Гонконгу, Чиказький університет, Пекінський університет, Університет Пенсільванії, Корнельський університет, Університет Цінхуа, Каліфорнійський університет, Університет Мельбурна, Університет Нового Південного Уельсу, Єльський університет.

Зокрема, у першій двадцятці опинилися 9 американських вишів, 4 британські, 2 китайські та 2 австралійські.

Які українські виші увійшли до рейтингу найкращих вишів світу 2026

Найвищу позицію серед українських вишів посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він розташувався між 721 та 730 сходинками.

На другому місці перебуває Харківський національний університет імені Каразіна. Він стоїть між 781 та 790 позиціями.

Національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського посів третє місце, розташувавшись між 801 та 850 сходинками.

Також серед найкращих вишів можна виділити:

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут;

Національний університет Львівська політехніка;

Сумський державний університет;

Національний університет Києво-Могилянська академія;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Рейтинг найкращих університетів світу 2026: основні тенденції

Порівняно з рейтингом минулих років перша десятка залишається відносно стабільною, за винятком Стенфордського університету. Завдяки покращенням у сфері сталого розвитку та кількості іноземних викладачів Стенфорд піднявся з 6-го на 3-тє місце.

У 2025 році результати світових рейтингів засвідчили посилення ролі університетів Азії. Так, до списку увійшло 565 вишів із цього регіону. Як зазначив старший віцепрезидент QS Бен Соутер, така тенденція свідчить про зміну глобального фокуса у сфері вищої освіти. Азійські держави продовжують активно вкладати кошти в науку, міжнародну співпрацю та стратегії сталого розвитку освітнього сектору.

Найпомітніше зростання продемонстрував малайзійський Університет Санвей, який за рік піднявся на 120 позицій у рейтингу.

Також навчальні заклади Індії продемонстрували покращення позицій у рейтингу (41%), тоді як лише 20% втратили свої місця. Попри те, що Китай і Німеччина також мають високий відсоток зростання, у них спостерігається й більший рівень падіння, що підкреслює стабільність і поступ Індії.

У Гонконзі з дев’яти університетів п’ять увійшли до ста найкращих, і чотири з них піднялися в рейтингу. В ОАЕ всі заклади, що поліпшили свої позиції, піднялися щонайменше на п’ять щаблів.

Зокрема, у 2025 році США залишаються лідером за кількістю представлених університетів — 192 установи. З-поміж сотні найкращих, 11 американських вишів покращили свої результати.

Джерело: QS, Osvitoria

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