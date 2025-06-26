Можно ли поступить без математики в университет в 2025 году: актуальные правила

Ежегодно тысячи абитуриентов проходят непростой путь подготовки к НМТ, ведь именно от результатов этого теста зависит возможность поступления в заветное заведение высшего образования. В 2025 году правила остаются строгими — математика входит в состав обязательных предметов.

Но что делать тем, кто не планирует связывать свою жизнь с точными науками? К счастью, есть исключения и альтернативные пути для тех, кто хочет обойтись без математики.

О специальностях, на которые не нужна математика, читайте в нашем материале.

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Можно ли поступить без математики в ЗВО

Во время брифинга руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, что для абитуриентов, поступающих на творческие специальности, результаты НМТ по математике не являются определяющими. По ее словам, этот предмет практически не влияет на конкурсный балл при поступлении на такие направления.

Вакуленко подчеркнула, что хотя математика остается обязательным предметом для всех поступающих, ее роль для творческих специальностей ограничивается лишь необходимостью преодоления минимального порогового балла.

Директор УЦОКО напомнила, что система поступления предусматривает использование специальных коэффициентов, которые учитывают особенности каждой специальности.

— Для творческих направлений коэффициент, применяемый к результатам по математике, является минимальным, — отметила она.

Относительно конкретных требований, Вакуленко сообщила, что в 2025 году пороговый балл по математике составляет всего 5 тестовых баллов из 32 возможных. При этом для его достижения достаточно выполнить задания, соответствующие программе 5-7 классов общеобразовательной школы.

Если хотя бы по одному предмету не преодолен установленный порог, поступление в учреждения высшего образования становится невозможным.

На какие специальности можно поступить без НМТ по математике

Хотя математика является частью обязательной программы НМТ, существуют специальности с минимальным ее влиянием на конкурсный балл. Стоит обратить внимание на те направления, где весовой коэффициент результата по математике значительно ниже, а основную роль играют другие элементы поступления — творческие или физические конкурсы.

В 2025 году сертификат по математике понадобится в любом случае, даже если этот предмет имеет небольшую долю в конкурсном балле.

Рейтинговые списки будут обнародованы до 6 августа, а документы на бюджетную форму нужно подать до 9 августа

Список специальностей, для которых не требуется НМТ по математике

Итак, если вы планируете поступать в учреждения высшего образования в 2025 году, вам обязательно нужно преодолеть минимальные пороговые баллы по каждому предмету НМТ, в частности по математике, и получить соответствующий сертификат. Если результат по математике будет ниже установленного минимума, поступление в университет в этом году будет невозможным.

Но есть ряд специальностей, где вес математики в конкурсном балле минимален. Это обычно творческие или спортивные направления, где главную роль играет творческий конкурс или сдача физических нормативов. В таких случаях оценка по математике практически не влияет на общий результат.

Специальности, на которые не требуется математика:

A7 — Физическая культура и спорт

B1 — Аудиовизуальное искусство и производство

B2 — Дизайн

B3 — Декоративное искусство и ремесла

B4 — Изобразительное искусство и реставрация

B5 — Музыкальное искусство

B6 — Перформативные искусства

G17 — Архитектура и градостроительство

В этих направлениях коэффициент для математики может быть только 0,2-0,25, тогда как творческий конкурс может иметь вес 0,5 и выше.

Реально ли поступить без математики вообще

Если вы не сдали НМТ, поступление в университет невозможно. Однако остается альтернатива — поступление в профессиональный колледж или ПТУ по другим условиям, например:

Через собеседование (если заведение это позволяет)

По льготным квотам

Для абитуриентов с особыми потребностями (например, инвалидность)

В некоторых случаях достаточно аттестата о полном общем среднем образовании и прохождения собеседования, без НМТ. Все зависит от внутренних правил приема конкретного заведения.

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