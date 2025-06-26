Чи можна вступити без математики до університету у 2025 році: актуальні правила

Щороку тисячі абітурієнтів проходять непростий шлях підготовки до НМТ, адже саме від результатів цього тесту залежить можливість вступу до омріяного закладу вищої освіти. У 2025 році правила залишаються строгими — математика входить до складу обов’язкових предметів.

Але що робити тим, хто не планує пов’язувати своє життя з точними науками? На щастя, є винятки та альтернативні шляхи для тих, хто хоче обійтися без математики.

Про спеціальності, на які не потрібна математика, читайте в нашому матеріалі.

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Чи можна вступити без математики у ЗВО

Під час брифінгу керівниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила, що для абітурієнтів, які вступають на творчі спеціальності, результати НМТ з математики не є визначальними. За її словами, цей предмет практично не впливає на конкурсний бал при вступі на такі напрямки.

Вакуленко підкреслила, що хоча математика залишається обов’язковим предметом для всіх вступників, її роль для творчих спеціальностей обмежується лише необхідністю подолання мінімального порогового балу.

Директорка УЦОЯО нагадала, що система вступу передбачає використання спеціальних коефіцієнтів, які враховують особливості кожної спеціальності.

– Для творчих напрямків коефіцієнт, що застосовується до результатів з математики, є мінімальним, – зазначила вона.

Щодо конкретних вимог, Вакуленко повідомила, що у 2025 році пороговий бал з математики становить лише 5 тестових балів із 32 можливих. При цьомі для його досягнення достатньо виконати завдання, що відповідають програмі 5-7 класів загальноосвітньої школи.

Якщо хоча б з одного предмета не подолано встановлений поріг, вступ до закладів вищої освіти стає неможливим.

На які спеціальності можна вступити без НМТ з математики

Хоча математика є частиною обов’язкової програми НМТ, існують винятки та спеціальності з мінімальним її впливом на конкурсний бал. Варто звернути увагу на ті напрямки, де ваговий коефіцієнт результату з математики значно нижчий, а основну роль відіграють інші елементи вступу — творчі або фізичні конкурси.

У 2025 році сертифікат з математики знадобиться у будь-якому випадку, навіть якщо цей предмет має невелику частку в конкурсному балі.

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Список спеціальностей, для яких не потрібно НМТ з математики

Отже, якщо ви плануєте вступати до закладу вищої освіти у 2025 році, вам обов’язково потрібно подолати мінімальні порогові бали з кожного предмета НМТ, зокрема з математики, та отримати відповідний сертифікат. Якщо результат з математики буде нижчим за встановлений мінімум, вступ до університету цього року буде неможливим.

Але є низка спеціальностей, де вага математики у конкурсному балі мінімальна. Це зазвичай творчі або спортивні напрями, де головну роль відіграє творчий конкурс або складання фізичних нормативів. У таких випадках оцінка з математики практично не впливає на загальний результат.

Спеціальності, на які не потрібна математика:

A7 — Фізична культура та спорт

B1 — Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

B2 — Дизайн

B3 — Декоративне мистецтво та ремесла

B4 — Образотворче мистецтво та реставрація

B5 — Музичне мистецтво

B6 — Перформативні мистецтва

G17 — Архітектура та містобудування

У цих напрямах коефіцієнт для математики може бути лише 0,2–0,25, тоді як творчий конкурс може мати вагу 0,5 і вище.

Чи реально вступити без математики взагалі

Якщо ви не склали НМТ, вступ до університету неможливий. Проте залишається альтернатива — вступ до фахового коледжу або ПТУ за іншими умовами, наприклад:

Через співбесіду (якщо заклад це дозволяє)

За пільговими квотами

Для абітурієнтів з особливими потребами (наприклад, інвалідність)

У деяких випадках достатньо атестата про повну загальну середню освіту та проходження співбесіди, без НМТ. Усе залежить від внутрішніх правил прийому конкретного закладу.

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