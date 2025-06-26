Работы вместо солдат: как Украина внедряет боевые беспилотники на фронт

На окраине Киева расположен центр подготовки 3-й штурмовой бригады, где рядом с тренировочными окопами и полосой препятствий работает так называемый Kill House – учебная база для боевых роботов.

Именно здесь украинские военные испытывают беспилотные наземные аппараты (UGV), которые в скором времени могут частично заменить солдат на передовой.

Об этом сообщает The Economist.

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Первые образцы UGV уже действуют на фронте, в том числе в 3-й штурмовой бригаде. Хотя пока их немного, в ближайшее время ситуация может измениться. Весной Украина объявила о планах развернуть до 15 тысяч таких роботов. Эксперты сравнивают этот потенциальный прорыв со взрывным ростом производства дронов в 2023 году.

— У нас нет достаточно людей, чтобы остановить мясную русскую волну. Поэтому мы пошлем своих зомби против их, – говорит один из производителей.

В Украине уже работают около 40 частных компаний, создавших более 200 моделей UGV. Их условно делят на три группы: логистические (горючее, вода, эвакуация), инженерные (разминирование, прокладывание связи, минирование), а также боевые (с гранатометами или турелями для борьбы с дронами).

Перед отправкой на фронт эти аппараты дорабатывают: добавляют камеры, дополнительные каналы связи и защиту от радиоэлектронной борьбы.

Руководитель UGV Academy под позывным Старком рассказывает, что машины уже выполняют задачи, ранее нуждавшиеся в целых группах солдат. К примеру, дроны-иловые платформы транспортируют сотни килограммов груза, а новые модели эвакуационных аппаратов, такие как Ardal, вывозят раненых без риска для медиков.

Саперные дроны теперь могут выставлять десятки мин за один проход. UGV Hyzhak (в переводе — Хищник) с использованием ИИ уничтожает дроны противника на расстоянии до 200 метров, а боевой Liut (Лют) с пулеметом калибра 7,62 мм уже доказал эффективность во время украинской операции в Курской области в августе 2024 года.

Как вспоминают операторы Шедоу и Шура из 92-й бригады, раньше им приходилось пешком сопровождать свой UGV на передовую — что сегодня уже было бы смертельно опасно из-за активности российских дронов. Теперь они могут управлять машинами дистанционно через Starlink из командных пунктов в глубоком тылу.

— Один из нас пилотирует, другой пьет круг или идет на перекур, — шутит Шедоу.

В то же время, они считают, что UGV пока не заменят пехоту, но значительно облегчат логистику.

Самыми большими барьерами для масштабного применения остаются проблемы связи. В горной местности или под деревьями Starlink работает ненадежно, а сетчатые сети связи могут разрушиться при потере ключевых узлов. По словам инженера Бюро Ураган Виктора, для полноценного использования UGV в бою необходимо совершенствование искусственного зрения или ИИ, что может произойти не раньше, чем через год. Другая проблема – нехватка опытных операторов.

Несмотря на это, именно Украина лидирует в развитии наземной робототехники, потому что этого требует ситуация. Россия, которая ежемесячно мобилизует 8–9 тысяч солдат, пока не нуждается. Но, как и в истории с FPV-дронами, Кремль может попытаться скопировать украинские разработки, масштабировать и стандартизировать производство.

— Если мы сможем заменить хотя бы 1% потребностей в живой силе на фронте, это уже успех. И я считаю, что уже сейчас мы можем гораздо больше, — говорит Василий, основатель компании, производящей Лют.

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