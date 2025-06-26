Россияне совершенствуют дроны Шахед, но ИИ там нет – Минобороны

Россия модернизирует ударные дроны типа Шахед, и это усложняет борьбу с ними. Однако беспилотник не способен принимать сложные решения.

Об этом DOU рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Валерий Чуркин.

Имеют ли Шахеды ИИ-технологии

По его словам, Шахед — это простая стабильная платформа, которую можно совершенствовать. И именно этим занимаются россияне.

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В частности, враг сделал модули Комета более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), а также добавил больше каналов связи. Поэтому дроны стало сложнее “спуфить”.

Чуркин отметил, что искусственного интеллекта в самом беспилотнике нет, но, вероятно, это вопрос времени.

— Непосредственно на самом Шахеде нет (ИИ-технологий — Ред.), он не принимает сложных решений. Пока что. Но, вероятно, это вопрос времени. И мы, и россияне над этим активно работаем. Сейчас Шахед выполняет запрограммированный порядок действий с элементами управления, — рассказал заместитель министра обороны.

В последних версиях дронов уже установлена система донаведения. Чуркин подчеркнул, что если добавить функции, которые позволят дрону выполнять более сложные задачи, это увеличит дальность полета Шахеда и его коэффициент эффективности.

— То же самое, как мы прокачиваем FPV-дроны. На обычный дрон мы поставили донаведение, и коэффициент его качества применения повысился на 30%. И мы думаем, как достичь еще большей эффективности. Ждем выхода дрона, который будет основным средством поражения от тысячи километров, — добавил он.

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