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Валентина Летяк, редактор ленты
5 мин.

Карта боевых действий на 28 июня 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 153 боестолкновения.

Такие данные 28 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 28 июня 2025

Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025
Карта бойових дій на 28 червня 2025

Ситация в Украине на 28 июня 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков — за сутки отражено 17 штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка, Петро-Ивановка и Долгенькое.

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергеевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак — в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери РФ на 28 июня 2025

  • личного состава — около 1 017 720 (+1 000) человек;
  • танков — 10 970 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 908 (+12);
  • артиллерийских систем — 29 665 (+35);
  • РСЗО — 1 425;
  • средств ПВО — 1 189 (+1);
  • самолетов — 420 (+4);
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 477 (+237);
  • крылатых ракет — 3 394 (+6);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 415 (+131);
  • специальной техники — 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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