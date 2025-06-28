Карта боевых действий на 28 июня 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 153 боестолкновения.

Такие данные 28 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 28 июня 2025

Ситация в Украине на 28 июня 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков — за сутки отражено 17 штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка, Петро-Ивановка и Долгенькое.

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергеевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак — в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери РФ на 28 июня 2025

личного состава — около 1 017 720 (+1 000) человек;

танков — 10 970 (+1);

боевых бронированных машин — 22 908 (+12);

артиллерийских систем — 29 665 (+35);

РСЗО — 1 425;

средств ПВО — 1 189 (+1);

самолетов — 420 (+4);

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 477 (+237);

крылатых ракет — 3 394 (+6);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 53 415 (+131);

специальной техники — 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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