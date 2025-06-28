Карта боевых действий на 28 июня 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 153 боестолкновения.
Такие данные 28 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 28 июня 2025
Ситация в Украине на 28 июня 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков — за сутки отражено 17 штурмовых действий.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка, Петро-Ивановка и Долгенькое.
На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергеевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.
На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак — в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.
На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.
На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери РФ на 28 июня 2025
- личного состава — около 1 017 720 (+1 000) человек;
- танков — 10 970 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 908 (+12);
- артиллерийских систем — 29 665 (+35);
- РСЗО — 1 425;
- средств ПВО — 1 189 (+1);
- самолетов — 420 (+4);
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 477 (+237);
- крылатых ракет — 3 394 (+6);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53 415 (+131);
- специальной техники — 3 921.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.