Карта бойових дій на 28 червня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 153 боєзіткнення.

Такі дані 28 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 28 червня 2025

Ситація в Україні на 28 червня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники продовжують стримувати загарбників – за добу відбито 17 штурмових дій.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Петро-Іванівка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати РФ на 28 червня 2025

особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;

танків – 10 970 (+1);

бойових броньованих машин – 22 908 (+12);

артилерійських систем – 29 665 (+35);

РСЗВ – 1 425;

засобів ППО – 1 189 (+1);

літаків – 420 (+4);

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);

крилатих ракет – 3 394 (+6);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);

спеціальної техніки– 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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