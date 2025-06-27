Трамп допустил возможность передачи Украине систем ПВО Patriot

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Такую возможность он допустил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп о передаче систем Patriot Украине

Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, готов ли он предоставлять Украине ракеты Patriot из-за масштабных атак российской армии по гражданскому населению и объектам.

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— Возможно, — сказал коротко президент США.

Кроме этого, Дональд Трамп заявил о возможности повторной бомбардировки Ирана в случае, если страна начнет обогащать уран до тревожного уровня.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как американские комплексы ПВО помогают Украине защищать собственное небо от масштабных ракетных атак России, что такое зенитно-ракетный комплекс Patriot, его характеристики и стоимость.

По данным из открытых источников, до $9 млрд может составлять стоимость поставки девяти батарей ЗРК Patriot (по 4 пусковых установки на одну батарею).

Источник : White House

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