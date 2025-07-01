Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків

Кожен громадянин зобов’язаний захищати державу, тому підпадає під дію закону про мобілізацію. Проте окремі категорії осіб можуть бути звільнені від призову – як на постійній основі, так і тимчасово.

Факти ICTV та адвокат ОА EvrikaLaw Мирослава Мостова розібралися, хто не підлягає мобілізації з 1 липня, які документи потрібні для отримання відстрочки та які категорії громадян втратили право на звільнення від призову.

До війська можуть призвати чоловіків з 25 років. Частина громадян втратила право на відстрочку – серед них студенти, які вдруге здобувають той самий рівень освіти, багатодітні батьки, що мають борги по аліментах, та особи, що доглядають за родичами чоловіка/дружини.

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Кого звільнили від мобілізації: повний список

Закон Про військовий обов’язок та військову службу регламентує облік, проходження та звільнення з військової служби як в мирний час, так і в особливий період.

Закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію – порядок мобілізації, права й обов’язки громадян та підстави для звільнення від мобілізації.

В останньому законі визначено, кого не можуть мобілізувати за жодних умов, а кого можуть призвати пізніше – після припинення чинної підстави для відстрочки.

Не підлягають мобілізації особи, які мають законодавчі гарантії звільнення.

Тимчасово не підлягають мобілізації громадяни, які можуть бути мобілізовані в майбутньому, якщо втрачають право на відстрочку.

Якщо громадянин вже перебуває на військовій службі, він зобов’язаний виконувати накази командування. Звільнення можливе лише за умов, передбачених законом.

Якщо ж особа лише стоїть на військовому обліку, вона зобов’язана з’являтися на виклики ТЦК та надавати документи, які підтверджують підстави для відстрочки.

До категорії осіб, які не підлягають мобілізації, належать:

заброньовані органами влади або підприємствами фахівці;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

одинокі батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років;

особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю або тяжкою хворобою;

опікуни дітей-сиріт чи тих, хто позбавлений батьківського піклування;

особи, що доглядають за рідними або родичами з інвалідністю;

один із подружжя військовослужбовця, якщо є неповнолітні діти;

народні депутати України та АР Крим;

працівники сектора оборони та державної безпеки.

Що потрібно для отримання відстрочки: перелік документів

Щоб отримати відстрочку, потрібно надати до територіального центру комплект документів, які підтверджують право на звільнення від мобілізації. Без підтвердження відстрочка не надається.

До таких документів належать:

медичні висновки та довідки;

рішення судів;

витяги з державних реєстрів;

свідоцтва про шлюб та народження дітей;

інші документи, передбачені законодавством.

Хто втратив право на відстрочку у 2025 році

З оновленням законодавства певні категорії громадян більше не мають права на відстрочку. А саме:

студенти, які вдруге здобувають той самий рівень освіти;

чоловіки віком 25+ (у зв’язку зі зниженням призовного віку);

багатодітні батьки, які мають заборгованість по аліментах;

особи, які доглядають за батьками чоловіка/дружини з інвалідністю;

зведені брати загиблих військових;

співробітники підприємств Міноборони.

Чи передбачена обов’язкова мобілізація жінок

Обов’язкова мобілізація жінок не передбачена жодним нормативно-правовим актом.

Чи можуть мобілізувати чоловіків віком 18-25 років

До 25 років чоловіки мають статус призовника, а відтак на них не поширюється дія закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому мобілізація призовників у віці 18-25 років є незаконною.

Винятком є мобілізація чоловіків, які вже проходили строкову службу, а також добровільна мобілізація.

Чи можлива мобілізація обмежено придатних громадян

Статус “обмежено придатний” було скасовано. Тому до 5 червня 2025 року всі особи, що мали такий статус, мали пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) з метою визначення придатності до військової служби.

Якщо після проходження ВЛК громадянина буде визнано придатним до військової служби, його може бути мобілізовано.

Чи звільняє від мобілізації третя група інвалідності

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, третя група інвалідності є лише підставою для відстрочки від мобілізації, однак не звільняє від нею повністю.

До якої дати триває мобілізація

Мобілізація в Україні не має окремого фіксованого терміну. Це означає, що вона завершиться лише тоді, коли її скасують або закінчиться воєнний стан. До цього часу всі заходи, що передбачені законом – призов, облік, відстрочки чи звільнення – залишаються чинними.

16 квітня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та мобілізації з 9 травня до 6 серпня. Воєнний стан та мобілізацію в Україні було продовжено 15-й раз.

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