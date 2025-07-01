Сколько стоит замена паспорта на ID-карту в Украине в 2025 году

В Украине паспорта в виде книжечки образца 1994 года остаются действительными, их не обязательно менять на ID-карту. Это можно сделать только по собственному желанию или по определенным причинам, которые делают невозможным дальнейшее использование документа.

Замена паспорта является обязательной в следующих случаях:

в случае повреждения паспорта или фотографии в нем настолько, что документ нельзя использовать или личность невозможно опознать;

если у человека изменились персональные данные, указанные в документе, например, фамилия или имя;

в случае, если гражданин достиг 25 или 45-летнего возраста и не вклеил обновленную фотографию в паспорт-книжечку в течение месяца с момента достижения соответствующего возраста.

Обратите внимание! Требование о замене фотографии не применяется во время действия военного положения.

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Куда обращаться за получением паспорта в виде ID-карты

Паспорт, изготовленный в форме пластиковой ID-карты (документ с бесконтактным электронным носителем), имеет встроенный электронный чип, на котором записаны биометрические данные владельца — цифровое фото и электронная подпись.

На карте также указаны серия и номер паспорта, сведения о месте регистрации и проживания, информация о семейном положении и детях.

Все внесенные данные аналогичны тем, которые были ранее в бумажном паспорте-книжке.

Паспорт в виде ID-карты выдается лицам, не достигшим 18 лет, на 4 года, старше 18 лет — на каждые 10 лет.

Подача документов на получение паспорта в виде ID-карты происходит лично.

Получить услугу можно, обратившись:

В Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В подразделения Государственной миграционной службы.

В центры обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.

Сколько стоит замена паспорта на ID-карту в 2025 году

Стоимость оформления ID-карты зависит от срока и сервисной службы.

Государственная миграционная служба:

до 20 рабочих дней — 558 грн (126 грн — админуслуга, 432 грн — стоимость бланка);

до 10 рабочих дней — 928 грн (496 грн — админуслуга, 432 грн — стоимость бланка).

Паспортный сервис ГП Документ:

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту в обычном порядке — 1 280 грн;

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту в срочном порядке — 1 578 грн.

Центр предоставления административных услуг:

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты до 20 рабочих дней — 558 грн;

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты до 10 рабочих дней — 928 грн.

Стоит отметить, что согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за недействительный паспорт выносится предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года налагается штраф от 17 до 51 грн.

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