Сколько стоит замена паспорта на ID-карту в Украине в 2025 году
В Украине паспорта в виде книжечки образца 1994 года остаются действительными, их не обязательно менять на ID-карту. Это можно сделать только по собственному желанию или по определенным причинам, которые делают невозможным дальнейшее использование документа.
Замена паспорта является обязательной в следующих случаях:
- в случае повреждения паспорта или фотографии в нем настолько, что документ нельзя использовать или личность невозможно опознать;
- если у человека изменились персональные данные, указанные в документе, например, фамилия или имя;
- в случае, если гражданин достиг 25 или 45-летнего возраста и не вклеил обновленную фотографию в паспорт-книжечку в течение месяца с момента достижения соответствующего возраста.
Обратите внимание! Требование о замене фотографии не применяется во время действия военного положения.
Сколько стоит поменять паспорт в Украине в 2025 году и от чего зависит цена — читайте на Фактах ICTV.
Куда обращаться за получением паспорта в виде ID-карты
Паспорт, изготовленный в форме пластиковой ID-карты (документ с бесконтактным электронным носителем), имеет встроенный электронный чип, на котором записаны биометрические данные владельца — цифровое фото и электронная подпись.
На карте также указаны серия и номер паспорта, сведения о месте регистрации и проживания, информация о семейном положении и детях.
Все внесенные данные аналогичны тем, которые были ранее в бумажном паспорте-книжке.
Паспорт в виде ID-карты выдается лицам, не достигшим 18 лет, на 4 года, старше 18 лет — на каждые 10 лет.
Подача документов на получение паспорта в виде ID-карты происходит лично.
Получить услугу можно, обратившись:
- В Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- В подразделения Государственной миграционной службы.
- В центры обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.
Сколько стоит замена паспорта на ID-карту в 2025 году
Стоимость оформления ID-карты зависит от срока и сервисной службы.
Государственная миграционная служба:
- до 20 рабочих дней — 558 грн (126 грн — админуслуга, 432 грн — стоимость бланка);
- до 10 рабочих дней — 928 грн (496 грн — админуслуга, 432 грн — стоимость бланка).
Паспортный сервис ГП Документ:
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту в обычном порядке — 1 280 грн;
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту в срочном порядке — 1 578 грн.
Центр предоставления административных услуг:
- паспорт гражданина Украины в виде ID-карты до 20 рабочих дней — 558 грн;
- паспорт гражданина Украины в виде ID-карты до 10 рабочих дней — 928 грн.
Стоит отметить, что согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за недействительный паспорт выносится предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года налагается штраф от 17 до 51 грн.