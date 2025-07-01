Скільки коштує заміна паспорта на ID-картку в Україні в 2025 році
В Україні паспорти у вигляді книжечки зразка 1994 року залишаються чинними, їх не обов’язково міняти на ID-картку. Це можна зробити лише за власним бажанням, або за певних причин, які унеможливлюють подальше використання документа.
Заміна паспорта є обов’язковою у таких випадках:
- у разі пошкодження паспорта або фотографії в ньому настільки, що документ не можна використовувати чи особу неможливо впізнати;
- якщо у людини змінилися персональні дані, зазначені в документі, наприклад, прізвище або ім’я;
- у разі, якщо громадянин досяг 25 чи 45-річного віку та не вклеїв оновлену фотокартку до паспорта-книжечки протягом місяця з моменту настання відповідного віку.
Зверніть увагу! Дана вимога щодо заміни фотографії не застосовується під час дії воєнного стану.
Скільки коштує поміняти паспорт в Україні у 2025 році та від чого залежить ціна — читайте на Фактах ICTV.
Куди звертатися за отриманням паспорта у вигляді ID-картки
Паспорт виготовлений у формі пластикової ID-картки (документ з безконтактним електронним носієм) має вмонтований електронний чіп, на якому записані біометричні відомості власника — цифрове фото та електронний підпис.
На картці також зазначено серію і номер паспорта, відомості про місце реєстрації та проживання, інформацію про сімейний стан та дітей.
Всі занесені дані є аналогічними тим, що були раніше у паперовому паспорті-книжечці.
Паспорт у вигляді ID-картки видається особам, які не досягли 18 років на 4 роки, старшим за 18 років — на кожні 10 років.
Подача документів на отримання паспорта у вигляді ID-картки відбувається особисто.
Отримати послугу можна звернувшись:
- У Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- У підрозділи Державної міграційної служби.
- У центри обслуговування Паспортний сервіс ДП Документ.
Скільки коштує заміна паспорта на ID-картку у 2025 році
Вартість оформлення ID-картки залежить від терміну та сервісної служби.
Державна міграційна служба:
- до 20 робочих днів — 558 грн (126 грн — адмінпослуга, 432 грн — вартість бланка);
- до 10 робочих днів — 928 грн (496 грн — адмінпослуга, 432 грн — вартість бланка).
Паспортний сервіс ДП Документ:
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку у звичайному порядку — 1 280 грн;
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку у терміновому порядку — 1 578 грн.
Центр надання адміністративних послуг:
- паспорт громадянина України у вигляді ID-картки до 20 робочих днів — 558 грн;
- паспорт громадянина України у вигляді ID-картки до 10 робочих днів — 928 грн.
Варто зазначити, що згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недійсний паспорт надається попередження, а у разі повторного порушення протягом року накладається штраф від 17 до 51 грн.