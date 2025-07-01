Скільки коштує заміна паспорта на ID-картку в Україні в 2025 році

В Україні паспорти у вигляді книжечки зразка 1994 року залишаються чинними, їх не обов’язково міняти на ID-картку. Це можна зробити лише за власним бажанням, або за певних причин, які унеможливлюють подальше використання документа.

Заміна паспорта є обов’язковою у таких випадках:

у разі пошкодження паспорта або фотографії в ньому настільки, що документ не можна використовувати чи особу неможливо впізнати;

якщо у людини змінилися персональні дані, зазначені в документі, наприклад, прізвище або ім’я;

у разі, якщо громадянин досяг 25 чи 45-річного віку та не вклеїв оновлену фотокартку до паспорта-книжечки протягом місяця з моменту настання відповідного віку.

Зверніть увагу! Дана вимога щодо заміни фотографії не застосовується під час дії воєнного стану.

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Куди звертатися за отриманням паспорта у вигляді ID-картки

Паспорт виготовлений у формі пластикової ID-картки (документ з безконтактним електронним носієм) має вмонтований електронний чіп, на якому записані біометричні відомості власника — цифрове фото та електронний підпис.

На картці також зазначено серію і номер паспорта, відомості про місце реєстрації та проживання, інформацію про сімейний стан та дітей.

Всі занесені дані є аналогічними тим, що були раніше у паперовому паспорті-книжечці.

Паспорт у вигляді ID-картки видається особам, які не досягли 18 років на 4 роки, старшим за 18 років — на кожні 10 років.

Подача документів на отримання паспорта у вигляді ID-картки відбувається особисто.

Отримати послугу можна звернувшись:

У Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). У підрозділи Державної міграційної служби. У центри обслуговування Паспортний сервіс ДП Документ.

Скільки коштує заміна паспорта на ID-картку у 2025 році

Вартість оформлення ID-картки залежить від терміну та сервісної служби.

Державна міграційна служба:

до 20 робочих днів — 558 грн (126 грн — адмінпослуга, 432 грн — вартість бланка);

до 10 робочих днів — 928 грн (496 грн — адмінпослуга, 432 грн — вартість бланка).

Паспортний сервіс ДП Документ:

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку у звичайному порядку — 1 280 грн;

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку у терміновому порядку — 1 578 грн.

Центр надання адміністративних послуг:

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки до 10 робочих днів — 928 грн.

Варто зазначити, що згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недійсний паспорт надається попередження, а у разі повторного порушення протягом року накладається штраф від 17 до 51 грн.

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