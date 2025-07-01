Умеров заявил о старте программы производства оружия в Украине и странах Рамштайна
В Украине и в государствах-партнерах по формату Рамштайн начинается реализация программы совместного производства вооружения с участием международных союзников.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Украина и партнеры запускают программу производства оружия
По словам министра, Украина обладает уникальным опытом ведения современной войны и имеет эффективные образцы собственного вооружения и военной техники.
Также Украина может испытывать эти разработки в реальных боевых условиях.
— Вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности, – подчеркнул министр.
Ключевым элементом программы станет создание новых производственных площадок и заводов – как на украинской территории, так и в странах-членах Контактной группы по оборонным вопросам Рамштайн.
Умеров подчеркнул, что до завершения войны вся продукция, изготовленная в рамках новой программы, будет поставляться исключительно Силам обороны Украины.
— Это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина – равноправный партнер и игрок на мировом оборонном рынке, – заявил министр.
1 июля Министерство обороны совместно с парламентским Комитетом по финансам, налоговой и таможенной политики представили предприятиям оборонно-промышленного комплекса основные положения четырех новых законопроектов.
Эти документы предусматривают изменения в налоговое, таможенное и бюджетное законодательство, а также в Уголовный кодекс, с целью поддержки отрасли и повышения уровня безопасности на производствах.
Как отметил Умеров, уже в июле Верховная Рада должна провести первое голосование за этот пакет законодательных инициатив.
Напомним, Владимир Зеленский планирует во время предстоящих переговоров с ЕС уделить особое внимание вопросам инвестирования в производство вооружения в Украине.
В частности, речь идет о разработке дальнобойных дронов, дронов-перехватчиков и другой высокотехнологичной техники.