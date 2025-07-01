Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Потери врага на 1 июля: минус еще 970 оккупантов и три танка
Потери врага на 1 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, украинские военные за сутки ликвидировали 970 человек личного состава противника.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 224-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 020 980 человек.
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Потери РФ на 1 июля 2025 года
- личного состава – около 1 020 980 (+970) человек;
- танков – 10983 (+3);
- боевых бронированных машин – 22928 (+6);
- артиллерийских систем – 29754 (+36);
- РСЗО – 1427 (+0);
- средств ПВО – 1190 (+0);
- самолетов – 420 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42940 (+144);
- крылатых ракет – 3436 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 53696 (+103);
- специальной техники – 3921 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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