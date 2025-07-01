Потери врага на 1 июля: минус еще 970 оккупантов и три танка

Потери врага на 1 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, украинские военные за сутки ликвидировали 970 человек личного состава противника.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 224-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 020 980 человек.

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Потери РФ на 1 июля 2025 года

личного состава – около 1 020 980 (+970) человек;

танков – 10983 (+3);

боевых бронированных машин – 22928 (+6);

артиллерийских систем – 29754 (+36);

РСЗО – 1427 (+0);

средств ПВО – 1190 (+0);

самолетов – 420 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42940 (+144);

крылатых ракет – 3436 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 53696 (+103);

специальной техники – 3921 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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