Втрати ворога на 1 липня: мінус ще 970 окупантів і три танки

Втрати ворога на 1 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми данними, українські військові за добу ліквідували 970 особового складу противника.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 224-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 020 980 осіб.

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Втрати РФ на 1 липня 2025 року

особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб;

танків – 10983 (+3);

бойових броньованих машин – 22928 (+6);

артилерійських систем – 29754 (+36);

РСЗВ – 1427 (+0);

засоби ППО – 1190 (+0);

літаків – 420 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144);

крилаті ракети – 3436 (+0);

кораблі/ катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103);

спеціальна техніка – 3921 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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