Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Чи мають право військовослужбовці їздити без посвідчення водія: коментує юрист
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 1 липня: мінус ще 970 окупантів і три танки

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 1 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми данними, українські військові за добу ліквідували 970 особового складу противника.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 224-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 020 980 осіб.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 1 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб;
  • танків – 10983 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22928 (+6);
  • артилерійських систем – 29754 (+36);
  • РСЗВ – 1427 (+0);
  • засоби ППО – 1190 (+0);
  • літаків – 420 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144);
  • крилаті ракети – 3436 (+0);
  • кораблі/ катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103);
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Покровський напрямок і наступ на Сумщину: Зеленський провів нараду з військовими

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворога
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь