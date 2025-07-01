Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 1 липня: мінус ще 970 окупантів і три танки
Втрати ворога на 1 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми данними, українські військові за добу ліквідували 970 особового складу противника.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 224-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 020 980 осіб.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 1 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 020 980 (+970) осіб;
- танків – 10983 (+3);
- бойових броньованих машин – 22928 (+6);
- артилерійських систем – 29754 (+36);
- РСЗВ – 1427 (+0);
- засоби ППО – 1190 (+0);
- літаків – 420 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144);
- крилаті ракети – 3436 (+0);
- кораблі/ катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103);
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.