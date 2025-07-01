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Выезд мужчин за границу: изменения с 1 июля

Виїзд за кордон
Фото: Госпогранслужба

В июле 2025 года, так же как и после 17 июля 2024 года, обязательным условием для выезда мужчин за границу (если они являются гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет и имеют основания для пересечения) является наличие военно-учетного документа.

Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступил в силу в прошлом году 18 мая.

Выезд мужчин за границу: кто имеет право

Как подчеркивают в Госпогранслужбе, перечень категорий лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд за границу, в данный момент не менялся.

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Право на выезд за границу имеют:

  • забронированные на период мобилизации:
  • признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • мужчины, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;
  • одинокие отцы;
  • те, кто имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;
  • другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Выезд мужчин за границу: какие документы нужны

Теперь выезд мужчин за границу возможен только при наличии военного билета.

Военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность (паспортом), военнообязанные должны предоставить по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Требования к военному билету для выезда за границу

Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

В военно-учетных документах мужчин, имеющих отсрочку от призыва или исключенных из военного учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

Довідка для перетину кордону

Основание для отказа в выезде за границу

Основанием для отказа в выезде за границу является:

  • отсутствие военно-учетного документа;
  • сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

В случае обнаружения таких сведений в реестре на место вызывают полицейского для административного задержания и доставки его в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Новые правила пересечения границы для мужчин до 25 лет

31 декабря Кабинет министров Украины внес изменения в Правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-25 лет в период военного положения.

Изменения касаются мужчин в возрасте 18-25 лет, которые проходили службу по контракту в ВСУ или разведывательных подразделениях Министерства обороны и до заключения контракта не проходили полноценной военной службы, кроме базовой подготовки.

Эти лица могут пересекать государственную границу при наличии:

  • справки от воинской части или руководителя территориального центра комплектования (в документе должны быть данные о заключенном контракте);
  • военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.

Новые правила для мужчин, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы

27 февраля правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные постановлением Кабинета министров Украины №57 от 27.01.1995 года, для отдельных категорий граждан Украины.

Теперь во время действия правового режима мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях.

Таким образом больше не будет действовать норма, когда решение о выезде этой категории лиц принимали Министерство развития общин и территорий Украины или военные администрации и осуществляли регистрацию в системе Шлях.

Новые правила для мужчин из сферы культуры и информационной сферы

4 марта правительство своим постановлением №244 внесло изменения в Правила пересечения государственной границы в отношении граждан из сферы культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет из этих сфер смогут выехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия:

  • письма Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;
  • приглашения иностранной организации (с переводом на украинский язык);
  • военно-учетного документа с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетного документа в электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

Документи для виїзду за кордон працівників культури
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Документи для виїзду за кордон працівників культури
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Документи для виїзду за кордон працівників культури
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Документи для виїзду за кордон працівників культури
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Документи для виїзду за кордон працівників культури
Документи для виїзду за кордон працівників культури
Документи для виїзду за кордон працівників культури
Документи для виїзду за кордон працівників культури

Выезд забронированных мужчин за границу в отпуск: условия

При соблюдении определенных условий забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск.

Как пояснил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, этим правом могут воспользоваться определенные категории граждан при наличии разрешения с места работы.

В частности, выехать за границу в отпуск не могут забронированные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, должности которых перечислены в пункте 2.14 Правил о пересечении границы.

Эти чиновники могут выехать за границу только в служебную командировку.

Другие забронированные мужчины могут поехать в отпуск за границу при наличии документа, что структура, которая их забронировала, возможность им провести отпуск за границей.

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Напомним, что наличие военно-учетного документа во время выезда всех мужчин за границу стало обязательным с 17 июля 2024 года. Именно тогда истек двухмесячный срок для обновления данных.

Источник: Госпогранслужба

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