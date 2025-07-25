Катерина Аніщенко, адвокат, заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины
Могут ли забронированные мужчины выезжать за границу в 2025 году: комментарий эксперта
Во время действия военного положения выезжать за границу может только определенная категория мужчин.
Можно ли мужчинам с бронированием выезжать за границу и что для этого необходимо в 2025 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.
Можно ли забронированному мужчине выехать за границу в 2025 году
Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации. Забронированные работники предприятий, учреждений и организаций имеют право пересекать границу в условиях военного положения.
Адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко рассказала Фактам ICTV, кто из мужчин может выезжать за границу во время военного положения.
Эксперт отметила, что действительно забронированные мужчины могут выезжать за границу с целью командировки, но с возвращением в Украину после окончания срока, который прописывается в приказе на командировку.
Кроме этого, обязательным требованием является наличие документов, подтверждающих цель командировки, документов на бронирование и военного билета.
То есть мужчине при пересечении границы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его легитимность пребывания за рубежом. А также военно-учетный документ, в котором будет указано, что человек имеет бронирование, то есть наличие основания для отсрочки от мобилизации.
Напоминаем, что пересекать границу в 2025 году могут люди, освобожденные от военной службы, в частности::
- лица, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к службе в армии по состоянию здоровья;
- мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей, которым не исполнилось 18 лет;
- одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- граждане, имеющие несовершеннолетних детей и одновременно мужа или жену, находящихся на военной службе (независимо от ее вида).
Полный перечень категорий лиц определен Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 23).