Могут ли забронированные мужчины выезжать за границу в 2025 году: комментарий эксперта

Во время действия военного положения выезжать за границу может только определенная категория мужчин.

Можно ли мужчинам с бронированием выезжать за границу и что для этого необходимо в 2025 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Можно ли забронированному мужчине выехать за границу в 2025 году

Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации. Забронированные работники предприятий, учреждений и организаций имеют право пересекать границу в условиях военного положения.

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Адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко рассказала Фактам ICTV, кто из мужчин может выезжать за границу во время военного положения.

Эксперт отметила, что действительно забронированные мужчины могут выезжать за границу с целью командировки, но с возвращением в Украину после окончания срока, который прописывается в приказе на командировку.

Кроме этого, обязательным требованием является наличие документов, подтверждающих цель командировки, документов на бронирование и военного билета.

То есть мужчине при пересечении границы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его легитимность пребывания за рубежом. А также военно-учетный документ, в котором будет указано, что человек имеет бронирование, то есть наличие основания для отсрочки от мобилизации.

Напоминаем, что пересекать границу в 2025 году могут люди, освобожденные от военной службы, в частности::

лица, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к службе в армии по состоянию здоровья;

мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей, которым не исполнилось 18 лет;

одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

граждане, имеющие несовершеннолетних детей и одновременно мужа или жену, находящихся на военной службе (независимо от ее вида).

Полный перечень категорий лиц определен Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 23).

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