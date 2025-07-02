Украина и США выясняют все детали по поставкам оборонной помощи — Зеленский

Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами Америки выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в частности компонента противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 2 июля.

Зеленский о поставках Украине от США

— Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с США. На рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в частности компонента ПВО. Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей, — заявил Зеленский.

Президент провел встречу с предпринимателями — членами Американской торговой палаты. Он поблагодарил значимым бизнесам за работу в Украине.

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Это компании, которые платят налоги в нашем государстве и сохраняют рабочие места, обратил внимание президент.

Но также речь идет о компаниях и людях, имеющих значительное влияние. Для всех нас в Украине важно, чтобы каждый сейчас использовал свое личное влияние ради общего результата, заявил Зеленский.

По его мнению, продолжение американской поддержки для Украины, нашей защиты и людей — это общий интерес всех в государстве.

Зеленский о необходимости ПВО для Украины

— ПВО для Украины — это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производства, — заявил Зеленский.

По его словам, украинский месседж абсолютно очевиден: вместе можем сделать больше.

Он поблагодарил все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту и нашу устойчивость.

— Мы сегодня говорили о том, что важно, когда компании выходят с российского рынка и работают именно в Украине, — считает президент.

Зеленский отметил, что украинская сторона также строит новую сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности и технологических секторов.

Но безопасность и защита от российских ударов — это основа, поэтому Украина ожидает большей активности от предпринимателей в продвижении этой повестки дня по безопасности, сказал президент.

Зеленский об отношениях Украины и ЕС

По его словам, сегодня же обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским союзом — на это полугодие председательства Дании.

Кроме этого, было сегодня совещание с украинскими чиновниками и командой Офиса президента.

— Готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о совместном производстве оружия. И готовим новости о наших дронах-перехватчиках, — утверждает Зеленский.

Зеленский о разговоре с президентом Египта

Глава государства говорил сегодня с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Зеленский назвал этот разговор очень важным.

— О наших двусторонних отношениях, а также, конечно, о том, как приблизить завершение войны, — отметил он.

По словам Зеленского, Египет готов помогать. Они договорились об активизации работы межправительственной комиссии Украина — Египет и двустороннего сотрудничества.

В то же время Украина продолжает вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией.

Как подчеркнул президент, в Украине нет и не будет места фигурам с политическим влиянием и российским паспортом, лицам, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в частности против духовной независимости, а также каждому, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее.

— Принимаем соответствующие решения. Готовим новые украинские санкции — будут решения СНБО, — резюмировал Владимир Зеленский.

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