Україна та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної допомоги — Зеленський

Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами Америки з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 2 липня.

Зеленський про постачання Україні від США

– Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо взаємин із США. На робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше, маємо забезпечити захист для наших людей, – заявив Зеленський.

Президент провів зустріч із підприємцями – членами Американської торговельної палати. Він подякував значущим бізнесам за роботу в Україні. Це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця.

Зараз дивляться

— Але також йдеться про компанії та людей, що мають значний вплив. Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату, — заявив Зеленський.

На його думку, продовження американської підтримки для України, нашого захисту і людей – це спільний інтерес усіх у державі.

Зеленський про потребу ППО для України

– ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва, – заявив Зеленський.

За його словами, український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше.

Він подякував усім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист та нашу стійкість.

– Ми сьогодні говорили про те, що важливо, коли компанії виходять із російського ринку й працюють саме в Україні, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що україська сторона також будує нову мережу співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості та технологічних секторів. Але безпека та захист від російських ударів – це основа, тому Україна очікує більшої активності від підприємців у просуванні цього безпекового порядку денного.

Зеленський про відносини України та ЄС

Сьогодні обговорили наступні кроки у відносинах з Європейським Союзом – на це півріччя головування Данії.

Крім цього, була нарада з українськими урядовцями та командою Офісу президента.

– Готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про спільне виробництво зброї. І готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів, – стверджує Зеленський.

Зеленський про розмову з президентом Єгипту

Глава держави провів сьогодні розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі, яку назвав дуже важливою.

– Про наші двосторонні відносини, а також, звісно, про те, як наблизити завершення війни, – зазначив він.

За словами Зеленського, Єгипет готовий допомагати. Вони домовилися про активізацію роботи міжурядової комісії Україна – Єгипет і двосторонньої співпраці.

Водночас Україна продовжує цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з Росією.

Як наголосив президент, в Україні немає та не буде місця фігурам з політичним впливом і російським паспортом, особам, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності, а також кожному, хто підтримує агресію чи виправдовує її.

– Ухвалюємо відповідні рішення. Готуємо нові українські санкції – будуть рішення РНБО, – резюмував Володимир Зеленський.

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