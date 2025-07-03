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Поражены 42 позиции российских операторов БпЛА: уникальные кадры операции Дроноцид

Дрони РФ
Фото: Getty Images

В ходе комплексной операции по уничтожению позиций российских операторов БпЛА Дроноцид были уничтожены и повреждены 42 объекта, где дислоцировались российские оккупанты.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что “Департамент активных действий ГУР МО Украины, командование Воздушных сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подраздел Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТГ Запорожье и ОСГВ Таврия устроили месячник аннигиляции российских дроводов”.

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В ходе операции Дроноцид на Запорожском направлении бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест обитания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. 42 объекта были уничтожены и повреждены.

В ГУР показали уникальные кадры уничтожения позиций врага.

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