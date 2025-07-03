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Уражено 42 позиції російських операторів БпЛА: унікальні кадри операції Дроноцид

Дрони РФ
Фото: Getty Images

Під час комплексної операції зі знищення позицій російських операторів БпЛА Дроноцид було знищено та пошкоджено 42 об’єкти, де базувалися російські окупанти.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

Зазначається, що “Департамент активних дій ГУР МО України, командування Повітряних сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ Запоріжжя та ОСУВ Таврія влаштували місячник анігіляції російських дроноводів”.

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Упродовж операції Дроноцид на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

У ГУР показали унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами.

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