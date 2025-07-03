Зеленский прибыл в Данию: что известно о цели визита

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля прибыл в Данию с официальным визитом.

Об этом сообщает издание DR.

Визит Зеленского в Данию

Ожидается участие главы государства в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в совете Европейского Союза, в частности его выступление с речью.

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Прибытие Зеленского подтвердили в Министерстве иностранных дел Дании.

1 июля председательство в совете ЕС перешло к Дании, это событие будет отмечено церемонией открытия и публичным фестивалем в Орхусе. Ее председательство продлится полгода — до 31 декабря 2025-го.

Там будет королевская чета, члены правительства Дании и ряд ведущих политиков Евросоюза.

Ожидается, что при датском председательстве Украина останется приоритетом политической повестки дня в Евросоюзе — продолжится предоставление военной, гражданской, экономической и политической поддержки.

Также продолжится работа по расширению ЕС, в частности речь идет о переговорах с Украиной, Молдовой и Западными Балканами.

Источник: DR

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