Зеленський прибув до Данії: що відомо про мету візиту

Президент України Володимир Зеленський 3 липня прибув до Данії з офіційним візитом.

Про це повідомляє видання DR.

Візит Зеленського до Данії

Глава держави візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в раді Європейського Союзу, зокрема очікується його виступ з промовою.

Зараз дивляться

Прибуття Зеленського підтвердили у Міністерстві закордонних справ Данії.

1 липня головування у раді ЄС перейшло до Данії, цю подію буде відзначено церемонією відкриття та публічним фестивалем в Орхусі. Її головування триватиме пів року – до 31 грудня 2025-го.

Там буде королівське подружжя, члени уряду Данії та низка провідних політиків Євросоюзу.

Очікується, що за данського головування Україна залишиться пріоритетом політичного порядку денного в Євросоюзі – продовжиться надання військової, цивільної, економічної та політичної підтримки.

Також продовжиться робота з розширення ЄС, зокрема йдеться про переговори з Україною, Молдовою та Західними Балканами.

Джерело: DR

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.