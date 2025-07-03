Зеленський прибув до Данії: що відомо про мету візиту
Президент України Володимир Зеленський 3 липня прибув до Данії з офіційним візитом.
Про це повідомляє видання DR.
Візит Зеленського до Данії
Глава держави візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в раді Європейського Союзу, зокрема очікується його виступ з промовою.
Прибуття Зеленського підтвердили у Міністерстві закордонних справ Данії.
1 липня головування у раді ЄС перейшло до Данії, цю подію буде відзначено церемонією відкриття та публічним фестивалем в Орхусі. Її головування триватиме пів року – до 31 грудня 2025-го.
Там буде королівське подружжя, члени уряду Данії та низка провідних політиків Євросоюзу.
Очікується, що за данського головування Україна залишиться пріоритетом політичного порядку денного в Євросоюзі – продовжиться надання військової, цивільної, економічної та політичної підтримки.
Також продовжиться робота з розширення ЄС, зокрема йдеться про переговори з Україною, Молдовою та Західними Балканами.
Джерело: DR