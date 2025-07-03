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РФ стала единственной страной, официально признавшей власть Талибана в Афганистане

Россия официально признала правительство движения Талибан в Афганистане
Фото: Getty Images

Страна-агрессор Российская Федерация стала единственной страной, которая официально признала так называемое правительство радикального исламистского движения Талибан в Афганистане.

Признание Россией движения Талибан в Афганистане

Как пишет AFP News Agency, министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки назвал этот шаг якобы смелым.

В апреле 2025 года Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения Талибан, которое признали террористической организацией в 2003 году.

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Тогда российские пропагандисты сообщали, что Талибан исключат из списка террористических организаций. В конце концов это обещание было выполнено в РФ.

В России в последние годы начали активно сотрудничать с талибами В частности, Москва принимала их делегации, несмотря на официальный запрет деятельности движения Талибан, который действовал тогда.

В мае специальный представитель Москвы в Афганистане Замир Кабулов заявил, что Россия якобы поможет Талибану в борьбе с афганской ветвью группировки Исламское государство.

В 2024 году российский диктатор Владимир Путин заявил, что Афганистан, которым управляет Талибан, теперь является якобы союзником Москвы в борьбе с терроризмом.

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