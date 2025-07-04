Події ночі 4 липня: вибухи в Києві та Полтаві, атака дронів на Підмосковʼя

Внаслідок масованих атак РФ 3–4 липня під вогнем опинилися Київ, Полтава та Донеччина – є загиблі й поранені.

У Росії також повідомляють про атаку дронів на Підмосков’я.

Дональд Трамп прокоментував постачання зброї Україні, наголосивши на пріоритеті оборони США.

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Про головні події ночі 4 липня – в добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Києві

Увечері 3 липня в Києві пролунали вибухи. Спершу сили протиповітряної оборони знищували ворожі безпілотники, а згодом агресор завдав удару балістичними ракетами.

Станом на 5:00 ранку кількість поранених у столиці зросла до 14 осіб. Через масштабні пожежі мешканців просять закрити вікна, через ризик забруднення повітря.

Згідно з інформацією від керівника КМВА Тимура Ткаченка, частини збитих БпЛА впали у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах, поблизу житлових будинків. Загалом зафіксовано чотири такі місця падіння уламків.

Вибухи у Полтаві

У ніч з 3 на 4 липня потужні вибухи пролунали й у Полтаві. Область атакували ударні дрони Shahed.

Про ситуацію повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, в Полтавському районі, внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників на території приватного домоволодіння було пошкоджено легковий автомобіль.

Також відомо про двох постраждалих цивільних осіб, які зазнали травм унаслідок атаки. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Обстріли Донеччини

Унаслідок чергових ворожих атак на Донеччину 3 липня загинули п’ятеро мирних мешканців, ще 12 осіб дістали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

У Покровську російські снаряди забрали життя двох чоловіків 1977 і 1978 років народження.

За попередніми даними, один із них святкував день народження. Також постраждали дві жінки.

У Білицькому внаслідок обстрілів загинули чоловіки 54 та 69 років, поранення дістала жінка. Крім того, пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки та три гаражі.

У Мирнограді зафіксовано ще одного пораненого — окупанти атакували FPV-дроном мотоцикліста.

Атака дронів на Підмосков’я

Уранці 4 липня безпілотники атакували територію Підмосков’я, під удар потрапив Сергіїв Посад.

Місцеві жителі повідомляють про щонайменше п’ять вибухів, які пролунали у місті.

Інформацію про інцидент поширюють російські Telegram-канали.

За офіційними даними, які надає місцева влада, унаслідок вибухів постраждав один чоловік. Він дістав легкі осколкові поранення.

Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував питання щодо американської військової допомоги Україні, відповідаючи на запитання журналіста про можливе призупинення постачання озброєння.

Репортер запитав Трампа: Чому ви призупинили постачання зброї Україні?

– Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе, – сказав він під час спілкування із журналістами на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні в четвер, 3 липня.

Трамп підкреслив, що США продовжують підтримку України, але водночас акцентував на необхідності зберігати обороноздатність власної країни.

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