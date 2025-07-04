РФ повредила в Киеве пожарно-спасательную часть и 11 единиц техники

Во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля пострадало здание ГСЧС. В начале июня трое спасателей этой пожарной части погибли при ликвидации последствий ударов.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарная часть пострадала во второй раз

В ночь на 4 июля под ударом врага оказалось здание спасателей. Как следствие — разрушен фасад и выбиты окна.

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К счастью, личный состав не пострадал.

6 июня во время российского удара погибли трое чрезвычайников этой же части.

Теперь агрессор снова нанес удар именно по тем спасателям, которые уже понесли потери среди коллег.

В целом по Киеву в результате вражеской атаки повреждено 11 единиц техники ГСЧС.

Напомним, что в ночь на 4 июля враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев и область. В результате обстрела пострадали более 20 человек.

Россия атаковала Украину 550 воздушными целями, из которых 478 удалось обезвредить.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эта атака стала крупнейшей по количеству Шахедов за все время полномасштабного вторжения.

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