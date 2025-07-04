РФ пошкодила в Києві пожежно-рятувальну частину та 11 одиниць техніки
Під час масового обстрілу Києва вночі 4 липня постраждала будівля ДСНС. На початку червня троє рятувальників цієї пожежної частини загинули під час ліквідації наслідків ударів.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Пожежна частина постраждала вдруге
У ніч на 4 липня під ударом ворога опинилася будівля рятувальників. Як наслідок – зруйновано фасад та вибило вікна.
На щастя, особовий склад не постраждав.
6 червня під час російського удару загинули троє надзвичайників цієї ж частини.
Тепер агресор знову завдав удару саме по тих рятувальниках, які вже зазнали втрат серед колег.
Загалом по Києву внаслідок ворожої атаки пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, що у ніч на 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу постраждали понад 20 людей.
Росія атакувала Україну 550 повітряними цілями, з яких 478 вдалося знешкодити.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ця атака стала найбільшою за кількістю Шахедів за весь час повномасштабного вторгнення.