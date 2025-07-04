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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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РФ пошкодила в Києві пожежно-рятувальну частину та 11 одиниць техніки

обстріл-дснс-київ
Фото: ДСНС

Під час масового обстрілу Києва вночі 4 липня постраждала будівля ДСНС. На початку червня троє рятувальників цієї пожежної частини загинули під час ліквідації наслідків ударів.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежна частина постраждала вдруге

У ніч на 4 липня під ударом ворога опинилася будівля рятувальників. Як наслідок – зруйновано фасад та вибило вікна.

Зараз дивляться

На щастя, особовий склад не постраждав.

6 червня під час російського удару загинули троє надзвичайників цієї ж частини.

Тепер агресор знову завдав удару саме по тих рятувальниках, які вже зазнали втрат серед колег.

Загалом по Києву внаслідок ворожої атаки пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу постраждали понад 20 людей.

Росія атакувала Україну 550 повітряними цілями, з яких 478 вдалося знешкодити.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ця атака стала найбільшою за кількістю Шахедів за весь час повномасштабного вторгнення.

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