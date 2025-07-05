Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 5 июля: минус еще 1 050 оккупантов и более 50 артсистем
Потери РФ на 5 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 228-е сутки полномасштабной войны достигли 1 022 090 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 5 июля 2025
- личного состава — около 1 025 260 (+1 050) человек;
- танков — 10 990 (+2);
- боевых бронированных машин — 22 953 (+7);
- артиллерийских систем — 29 921 (+56);
- РСЗО — 1 428;
- средств ПВО — 1 191;
- самолетов — 420;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 609 (+306);
- крылатых ракет — 3 439 (+3);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 54 148 (+149);
- специальной техники — 3 925.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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