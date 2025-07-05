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Потери РФ на 5 июля: минус еще 1 050 оккупантов и более 50 артсистем

російські окупанти
Фото: Getty Images

Потери РФ на 5 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 228-е сутки полномасштабной войны достигли 1 022 090 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 5 июля 2025

  • личного состава — около 1 025 260 (+1 050) человек;
  • танков — 10 990 (+2);
  • боевых бронированных машин — 22 953 (+7);
  • артиллерийских систем — 29 921 (+56);
  • РСЗО — 1 428;
  • средств ПВО — 1 191;
  • самолетов — 420;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 609 (+306);
  • крылатых ракет — 3 439 (+3);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 148 (+149);
  • специальной техники — 3 925.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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