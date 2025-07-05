Втрати ворога на 5 липня: мінус ще 1 050 окупантів та понад 50 артсистем

Втрати ворога на 5 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 228-му добу повномасштабної війни сягнули 1 017 720 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 5 липня 2025

особового складу – близько 1 025 260 (+1 050) осіб;

танків – 10 990 (+2);

бойових броньованих машин – 22 953 (+7);

артилерійських систем – 29 921 (+56);

РСЗВ – 1 428;

засобів ППО – 1 191;

літаків – 420;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 609 (+306);

крилатих ракет – 3 439 (+3);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 148 (+149);

спеціальної техніки – 3 925.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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