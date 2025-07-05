Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 5 липня: мінус ще 1 050 окупантів та понад 50 артсистем
Втрати ворога на 5 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 228-му добу повномасштабної війни сягнули 1 017 720 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 5 липня 2025
- особового складу – близько 1 025 260 (+1 050) осіб;
- танків – 10 990 (+2);
- бойових броньованих машин – 22 953 (+7);
- артилерійських систем – 29 921 (+56);
- РСЗВ – 1 428;
- засобів ППО – 1 191;
- літаків – 420;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 609 (+306);
- крилатих ракет – 3 439 (+3);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 148 (+149);
- спеціальної техніки – 3 925.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 5 липня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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