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Втрати ворога на 5 липня: мінус ще 1 050 окупантів та понад 50 артсистем

російські окупанти
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 5 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 228-му добу повномасштабної війни сягнули 1 017 720 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 5 липня 2025

  • особового складу – близько 1 025 260 (+1 050) осіб;
  • танків – 10 990 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 953 (+7);
  • артилерійських систем – 29 921 (+56);
  • РСЗВ – 1 428;
  • засобів ППО – 1 191;
  • літаків – 420;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 609 (+306);
  • крилатих ракет – 3 439 (+3);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 148 (+149);
  • спеціальної техніки – 3 925.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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