Кіт Келлог планує зустрітися з Зеленським у Римі – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський має зустрітися з посланцем президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом на Конференції з відновлення України (URC) 2025 у Римі.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Kyiv Post.

Зустріч Зеленського з Келогом – подробиці

– Незрозуміло, чи приєднається до Келлога хтось із членів кабінету Трампа чи інших посадовців рівня Білого дому на форумі. Державний департамент та Білий дім не відповіли на запит про коментар щодо повної делегації США на URC та запланованої поїздки посланця Трампа, – пишуть журналісти.

Водночас зазначається, що Келлог запланував поїздку на конференцію 10-11 липня у складі делегації США, про яку поки що нічого не відомо.

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Очікується, що на конференцію також прибуде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та лідери інших країн. Вони обговорять, як політика, бізнес і міжнародна взаємодія допоможуть реконструювати Україну після перемоги.

Низка американських організацій, серед яких аналітичний центр Atlantic Council, а також вашингтонська організація Razom, що надає гуманітарну допомогу Україні, також візьмуть участь у конференції.

На цьому форумі сторони домовляться, крім іншого, про взаємовигідні ініціативи, серед яких, наприклад, нещодавно оголошене спільне виробництво американсько-українських безпілотників.

Джерело: Kyiv Post

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