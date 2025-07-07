В Крыму психологи “обрабатывают” людей для отправки на войну против Украины – СМИ

Российские военкоматы начали использовать штатных психологов, чтобы заставить жителей временно оккупированного Крыма идти воевать против Украины.

Об этом со ссылкой на правозащитника, пожелавшего остаться анонимным, пишет проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Как психологи вербуют людей в Крыму на войну

По данным правозащитника, психологам дали задачу, чтобы они, опираясь на свои специальные знания и навыки, убеждали резервистов заключать контракт на службу для войны России с Украиной. При этом используются базы призывников и резервистов.

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– Теперь в зависимости от успешности выполнения этого задания им начисляется или не начисляется ежемесячная премия. Психологи лучше всех могут подбирать нужную мотивацию для конкретного человека, но есть общие посылы, – отметил правозащитник.

Он рассказал, что его источники в военкоматах рассказали, что среди частый аргументов – зарплата на уровне топ-менеджеров в Крыму, а также то, что война якобы скоро закончится, а вот статус и льготы останутся на всю жизнь.

Отмечается, что РФ становится все сложнее выполнять “нормы” по набору контрактников в оккупированном Крыму.

– В Крыму 13% крымскотатарского населения, крымские татары практически не заключают контракты, за редким исключением. Плюс в Крыму очень большой процент пенсионеров. Вот и приходится военкоматам привлекать психологов, чтобы кровь из носу, но выполнить план, – резюмировал правозащитник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Радіо Свобода

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