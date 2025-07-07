У Криму психологи “обробляють” людей для відправки на війну проти України – ЗМІ

Російські військкомати почали використовувати штатних психологів, щоб змусити жителів тимчасово окупованого Криму йти воювати проти України.

Про це з посиланням на правозахисника, який побажав залишитися анонімним, пише проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як психологи вербують людей у Криму на війну

За даними правозахисника, психологам дали завдання, щоб вони, спираючись на свої спеціальні знання і навички, переконували резервістів укладати контракт на службу для війни Росії з Україною. При цьому використовуються бази призовників і резервістів.

Зараз дивляться

– Тепер, залежно від успішності виконання цього завдання, їм нараховується або не нараховується щомісячна премія. Психологи краще за всіх можуть підбирати потрібну мотивацію для конкретної людини, але є загальні посили, – зазначив правозахисник.

Він розповів, що його джерела у військкоматах повідомили, що серед найчастіших аргументів – зарплата на рівні топ-менеджерів у Криму, а також те, що війна нібито скоро закінчиться, а ось статус і пільги залишаться на все життя.

Зазначається, що РФ стає дедалі складніше виконувати “норми” з набору контрактників в окупованому Криму.

– У Криму 13% кримськотатарського населення, кримські татари практично не укладають контракти, за рідкісним винятком. Плюс у Криму дуже великий відсоток пенсіонерів. Ось і доводиться військкоматам залучати психологів, щоб кров з носу, але виконати план, – резюмував правозахисник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Радіо Свобода

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