Обговорили усиление ПВО и санкционное давление на РФ: Зеленский встретился с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, в ходе которой стороны обсудили поставки оружия и усиление ПВО.

Встреча Зеленского и Келлога: о чем говорили

Зеленский и Келлог обсудили поставки оружия и усиление ПВО, сообщил президент на своей странице в Telegram. Он подчеркнул, что на фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Кроме того, стороны говорили и о закупке оружия США, совместном оборонном производстве и локализации в Украине.

Зеленский поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины, в которой генерал возглавляет американскую делегацию.

Сейчас смотрят

Глава государства сообщил, что стороны подробно сосредоточились на санкционном давлении.

— Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на продвижение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США, — добавил Зеленский.

Это то, что, бесспорно, может заставить Россию больше думать о мире, подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа, обе партии и весь американский народ за помощь и поддержку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.